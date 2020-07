Rostock

Am Sonnabend kehrt der Kussmund zurück in seinen Heimathafen: Erstmals seit knapp einem Jahr laufen wieder Aida-Schiffe in Rostock ein. Es soll der Anfang vom Neustart für die von der Corona-Krise schwer getroffene Rostocker Reederei Aida Cruises sein.

Und der scheint für Deutschlands größten Kreuzfahrtanbieter wichtiger denn je zu sein: Nach OZ-Informationen ist nämlich noch immer keine Entscheidung gefallen, ob Bund und Land dem Unternehmen in der Krise helfen. Und: Die beiden geplanten Neubauten der Reederei werden offenbar verschoben, der Mutterkonzern Carnival will zudem 13 Schiffe verkaufen. Ob auch Aida Luxusliner abgeben muss – noch offen.

Keine Kredite für Aida

Seit Mitte März steht die Aida-Flotte still, die 14 Schiffe liegen in Häfen weltweit an der Kette. Alle regulären Kreuzfahrten bis Ende August sind abgesagt. Ab dem 5. August wagt die Reederei nun einen vorsichtigen Neuanfang: Zunächst ab Hamburg (mit „Aidaperla“), dann ab Warnemünde (12. August, „Aidamar“) und Kiel (16. August, „Aidablu“) bietet Aida Kurztrips auf See ohne Landgang an.

Dennoch ist die Lage des größten Arbeitgebers in MV weiter angespannt: Bereits Ende März schickte Aida den größten Teil seiner 800 Mitarbeiter in der Rostocker Zentrale in Kurzarbeit. Auch am Standort Hamburg müssen Hunderte Beschäftigte daheim bleiben. Und: Aida hat beim Staat um Hilfe gebeten. Bis zu 500 Millionen Euro frisches Kapital benötigt das Unternehmen. Zunächst hieß es, Aida wolle Hilfskredite der bundeseigenen KfW ( Kreditanstalt für Wiederaufbau). Das ist aber vom Tisch: Jetzt soll es offenbar um Bürgschaften gehen. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) bestätigt, dass Bund und Land dazu in Gesprächen seien.

Kein „grünes Licht“ aus Berlin

Im Klartext: Die Mittel, die die Reederei benötigt, soll sie sich am Kapitalmarkt beschaffen – von „normalen“ Banken, nicht vom Staat. Nach OZ-Informationen ist das Kreuzfahrt-Unternehmen unter anderem in Gesprächen mit der Deutschen Bank. Doch die Geldhäuser verlangen Sicherheiten – Bürgerschaften von Bund und Land, für bis zu 90 Prozent der Darlehenssumme. „Das Land hat ganz klar gesagt, wir wollen Aida unterstützen“, so Minister Meyer. Und: „Wichtig ist es jetzt, gemeinsam mit dem Bund den richtigen Finanzierungsweg zu finden.“

Denn „grünes Licht“ für Hilfe aus Berlin gibt es bisher nicht. „Aida-Chef Felix Eichhorn versichert uns, dass die Nachfrage nach Kreuzfahrten ungebrochen sei“, sagt Finanzminister Meyer. Der Mutterkonzern Carnival kündigte jüngst an, man sei zuversichtlich, auch in Deutschland Hilfe vom Staat zu bekommen. Die Bundesregierung scheint aber bisher zurückhaltend zu sein. Meyer vielsagend: „Wir versuchen, dem Bund die Bedeutung des Kreuzfahrtgeschäftes für die Küstenländer klar zu machen.“ Noch gelte eine Reisewarnung der Bundesregierung für Hochsee-Kreuzfahrten. „Ich bin zu diesem Thema persönlich in Gesprächen mit dem Auswärtigen Amt. Eine Lösung ist in Sicht.“

Mutterkonzern unter Druck

Unterdessen hat David Arnold, Chef des Aida-Mutterkonzern Carnival in Miami ( USA), bekannt gegeben, dass sich der Konzern von 13 Schiffen trennen werde. Sie werden verkauft oder „recycelt“, was ein netterer Begriff für abwracken ist. Auch Costa Crociere in Italien muss zwei Luxusliner abgeben. Zudem tauscht Costa seinen Präsidenten aus.

Ob auch Aida betroffen ist und Schiffe abgeben muss, dazu schweigt Aida-Vize Hansjörg Kunze. Das älteste Schiff der Flotte, die „Aidacara“, ist immerhin schon 24 Jahre alt. Ebenfalls aus Miami kommt die Nachricht, dass die Gruppe neun geplante Neubauten verschieben wird – im Schnitt um ein knappes halbes Jahr. Das betrifft auch die beiden neuen Aida-Schiffe, die in Rostock und Papenburg entstehen – unter anderem die „Aidacosma“. Wann sie zur Kussmund-Flotte stoßen wird? Aida sagt auch dazu gar nichts.

Neustart ab Sonnabend

Ab Sonnabend will die Reederei den Neustart in Rostock vorbereiten: Drei Charter-Flüge bringen die Crews für die „Aidablu“ und die „Aidamar“ von den Philippinen zum Flughafen Rostock-Laage. Dort geht es an Bord, am 24. Juli laufen beide Schiffe für weitere Vorbereitungen zunächst wieder aus. Die Crew-Mitglieder werden, so Aida-Vize Kunze, vor dem Abflug in ihrer Heimat und vor Betreten der Schiffe auf das Coronavirus getestet. Erst wenn beide Tests negativ sind, dürfen sie ihre Kabinen verlassen.

Aida und die beiden weiteren großen deutschen Reedereien, TUI Cruises und Hapag Lloyd Kreuzfahrten, hätten gemeinsam „sehr gut, durchdachte Hygienekonzepte“ erarbeitet, so Finanzminister Meyer. „Für die ganze Branche und auch für Aida ist es psychologisch enorm wichtig, dass es wieder losgeht.“ Allein am ersten Tag habe Aida 1000 Buchungen gehabt, heißt es von der Konzernmutter Carnival.

Von Andreas Meyer