Kein Medizin-Abschluss: Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen Rostocker Doktor

Ärzte können Hilfsleistungen an nichtmedizinisches Personal delegieren. Es gilt der Grundsatz, dass die Delegation regelmäßig die Anwesenheit des Arztes beziehungsweise dessen kurzfristige Erreichbarkeit in der Praxis voraussetzt. Somit ist es nicht zulässig, dass nichtärztliches Personal Leistungen durchführt, wenn der Arzt nicht kurzfristig persönlich erscheinen kann.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat mit dem GKV-Spitzenverband als Anlage zum Bundesmanteltarifvertrag-Ärzte (BMV-Ä) eine Vereinbarung über die Delegation ärztlicher Leistungen an nichtärztliches Personal in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung gemäß Paragraf 28 Absatz 1 Satz 3 SGB V geschlossen. Aus dieser ergeben sich in Ergänzung der höchstrichterlichen Rechtsprechung und der gesetzlichen Vorschriften als nichtdelegierbare Leistungen des Arztes unter anderem die Beratung von Patienten.

Quelle: Rechtsanwältin Birgit Krull, Deutsches Ärzteblatt