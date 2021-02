Evershagen

Backfisch mit Gemüse, Nudeln mit Tomatensoße oder Eintopf: Dass in der Corona-Krise die Essensversorgung an den Rostocker Schulen sichergestellt sei, hat die Hansestadt Rostock vor wenigen Tagen per Mitteilung betont. Laut Schulverwaltungsamt gilt dies während der Zeit des Distanzunterrichts auch für die „BuT-berechtigten Schülerinnen und Schüler“, heißt es, also Schüler aus Familien, die Leistungen wie Sozialhilfe beziehen. Offenbar klappt das nicht überall.

Die Versorgung mit dem Mittagessen erfolgt laut Schulverwaltungsamt „über das bekannte Bestellsystem der Firma Sodexo und die Ausgabe bzw. Verteilung der Schulspeisung an den jeweiligen Schulstandorten“. Für den Schulcampus Evershagen bieten Sodexo sowie die von dem Unternehmen beauftragte Lieferfirma GDS GmbH diesen Service jedoch derzeit nicht mehr an.

Nur wenige Essen wurden bestellt

Der Grund: „Die Anzahl der bestellten Essen ist so gering, dass GDS die Ausgabe als unwirtschaftlich einstufte und seine Tätigkeit am Standort einstellte“, erklärt der Schulleiter des Schulcampus Evershagen, Gerald Tuschner, auf OZ-Anfrage. Nur wenige Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 würden gegenwärtig das Betreuungsangebot in der Schule wahrnehmen. „Zusätzlich findet Unterricht ohne Präsenzpflicht für die Jahrgangsstufe 10 der Regionalen Schule und die Jahrgangsstufe 12 statt“, sagt Tuschner.

Kein Essen, weil zu wenige Schüler in der Schule sind? Das geht gar nicht, kritisiert Sybille Bachmann (Rostocker Bund): „Die Kinder brauchen trotzdem ihr Mittagessen.“ Die Verantwortung für die Versorgung sollte nicht hin- und hergeschoben werden, sondern das Essen für die Kinder müsse abgesichert werden. „Die Wirtschaftlichkeit darf nicht über den sozialen Aspekten stehen“, sagt Bachmann.

Versorgung vertraglich vereinbart

Produktion, Transport und die Ausgabe des Mittagessens für die Schülerinnen und Schüler der Rostocker Schulen sei durch die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit dem Unternehmen Sodexo vertraglich vereinbart, erklärt Schulleiter Tuschner. Sodexo habe die Auslieferung und die Ausgabe der Mahlzeiten an das Unternehmen GDS GmbH übergeben, das das Essen zum Ausgabeort transportiert. Dort werde es von GDS-Mitarbeiterinnen in Empfang genommen, die es den Schülern servieren. Der Schulcampus Evershagen stelle für die Mittagsversorgung zwei Unterrichtsräume zur Verfügung, wobei das Hygienekonzept der Schule gelte. Weder kommunale Mitarbeiter noch Landesbedienstete seien an dem Prozess beteiligt.

Die Rostocker Schulverwaltung hat sich zu entsprechenden Fragen bezüglich der Essensversorgung in den Schulen am Montag nicht geäußert, auch GDS und Sodexo waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Hansestadt Rostock plant, die Essensversorgung an den Schulen in die eigenen Hände zu nehmen. Spätestens ab Sommer 2022 könnte dann das Essen aus der stadteigenen Produktion geliefert werden. Nach dem Willen der SPD soll die Bürgerschaft demnächst abstimmen, ob die Stadt tatsächlich eine eigene Schulküche aufbaut. Derzeit liefert der französische Großkonzern Sodexo pro Tag rund 3800 Schulmahlzeiten in der Hansestadt aus. Doch an dem Essen des Unternehmens gibt es immer wieder Kritik: Es heißt, dass vielen Kindern das Essen nicht schmeckt, auch würden die Mahlzeiten zu selten aus regionalen Zutaten hergestellt.

Von Axel Meyer-Stöckel