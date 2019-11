Die Tage von Schnitzel, Fisch und Gemüse sind gezählt: Im Landesbehördenzentrum in der Rostocker Erich-Schlesinger-Straße startet der Umzug. Zuerst schließt in wenigen Wochen die Kantine. Anfang 2020 folgen dann die ersten Ämter – und das, obwohl der für sie vorgesehene Neubau in der Blücherstraße noch längst nicht fertig ist.