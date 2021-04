In Rostock dürfen die Menschen auch weiterhin nach 21 Uhr ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen lehnt es ab, eine Ausgangssperre einzuführen. Wie er das begründet und welche Entscheidungen das Rathaus am Montag treffen will.

Auch am Rostocker Universitätsplatz gilt aktuell die Maskenpflicht. Am Montag will die Stadt entscheiden, ob sie in diesem Punkt vielleicht sogar Lockerungen durchsetzt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa