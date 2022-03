Rostock/Güstrow

Die Bilder vom Krieg gegen die Ukraine, die Aufrüstung der Nato an der Ostflanke und Putins Ankündigung, seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen: Die Angst, dass sich der Konflikt auch nach Westeuropa – bis nach Rostock – ausweiten könnte, wächst bei vielen Menschen. Und sie stellen sich die Frage, wie gut die Hansestadt und der Landkreis auf ein solches Szenario vorbereitet wären.

Die Antwort aus dem Rathaus und auch aus dem Landratsamt in Güstrow ist ernüchternd. In den Verwaltungen, bei Rettungsdiensten und Katastrophenschutz spielte das Szenario „Krieg“ drei Jahrzehnte lang keine Rolle mehr. Woran es fehlt und wie sich die Behörden im Ernstfall behelfen würden: ein Überblick.

Bunker

Bunker gibt es weder in der Hansestadt noch im Landkreis. Zumindest keine mehr, die im Ernstfall nutzbar wären. Während früher die SED-Kreisleitungen und andere wichtige Institutionen über eigene Schutzräume verfügen, wären Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen und Landrat Sebastian Constien (SPD) bei einer kriegerischen Auseinandersetzung genauso ungeschützt wie jeder andere Bürger auch. „Bunker und Luftschutzanlagen – dafür ist der Bund zuständig, nicht die Stadt und auch nicht der Landkreis“, erklärt Michael Allwardt, der oberste Katastrophenschutz-Planer Rostocks. Er jedenfalls kennt weder Schutzräume noch sonstige Anlagen in der größten Stadt des Landes.

Gerüchte allerdings besagen, dass zumindest das Marinekommando im Hansaviertel – das Hauptquartier der deutschen Streitkräfte – über einen geheimen Bunker verfügen soll. Eine Bestätigung dafür gibt es aber nicht. Kay-Uwe Neumann, Sprecher des Landratsamtes in Güstrow, sagt: „Wir haben Kellerräume in der Verwaltung. Aber strahlungssicher sind die zum Beispiel nicht.“

Warnung im Ernstfall

Immerhin: Sowohl die Menschen in der Hansestadt als auch die Nachbarn im Landkreis können jederzeit gewarnt werden. Rostock hat vor wenigen Jahren damit begonnen, das Netz von Sirenen wiederaufzubauen. Auch in diesem Jahr sollen noch acht weitere Sirenen auf den Dächern der Hansestadt entstehen.

Im Landkreis gibt es sogar noch 256 Sirenen – alle funktionsfähig, versichert Landkreis-Sprecher Neumann. „Wir sind flächendeckend sehr gut aufgestellt, wenn es darum geht, die Bevölkerung vor Gefahren zu warnen.“

Jodtabletten

Auch ein Szenario, das vor wenigen Wochen wohl niemand mehr für möglich gehalten hätte, spielt wieder eine Rolle in den Krisenstäben in Stadt und Landkreis: Die unverhohlene Drohung des russischen Präsidenten, bei einer Einmischung der Nato in den Krieg gegen die Ukraine auch Atomwaffen einsetzen zu wollen, sowie der Beschuss des größten europäischen Atomkraftwerkes in der Ukraine durch russische Truppen schüren die Angst vor einer nuklearen Auseinandersetzung. Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima haben Bund und Land Jodtabletten für die Bevölkerung besorgt. „Die werden an einem Geheimort gelagert“, erklärt Katastrophenschutz-Chef Allwardt. Für Rostock seien im Ernstfall 16 Ausgabestellen vorgesehen, jede soll in kürzester Zeit 2000 Bürger mit Jodtabletten versorgen. Das Jod soll im menschlichen Körper verhindern, dass Radioaktivität aufgenommen wird.

Welche Ausgabestellen es in Rostock gibt, verrät Albert nicht. Nach OZ-Information ist die Lage für die Stadtoberen heikel: Dem Führungsstab sei die Verwundbarkeit der Stadt bewusst, gleichzeitig wolle man aber keine unnötigen Ängste schüren. Auch aus dem Landratsamt des Landkreises Rostock heißt es, dass ausreichend Jodtabletten vorhanden sein. Die wurden allerdings nicht für einen Krieg mit Nuklearwaffen beschafft, sondern für einen möglichen Störfall in einem der Atomkraftwerke in der Nähe der Landesgrenze – Geesthacht, Krümmel, Brokdorf.

Sanitäter

Gut gerüstet sieht sich der Landkreis auch in der medizinischen Versorgung: „Gut ausgebildete Katastrophenschutz-Einheiten, Verbandsmaterial, Medikamente, Zelte – das ist alles da“, so Neumann. Rostock beurteilt die Lage hingegen ganz anders – trotz der beiden großen Kliniken: „Dass wir in der Lage sind, auch einen sogenannten Massenanfall an Verletzten schnell zu bewältigen, haben wir gerade erst bei dem schlimmen Straßenbahn-Unfall bewiesen. Aber wir müssen auch sagen: All unsere Konzepte sind nicht für kriegerische Handlungen, für die Folgen von Kriegswaffen ausgelegt“, so Katastrophenschützer Allwardt.

Infrastruktur

Rostock arbeitet seit Monaten an einer neuen Katastrophenschutz-Planung, will sich auf verschiedene Szenarien einstellen. „Wir profitieren noch von Vorkehrungen aus der Zeit vor 1989“, sagt Experte Allwardt. So gibt es noch 18 Not-Trinkwasserbrunnen in der Hansestadt. „Das System wollen wir erweitern.“ Bereits beschlossen ist, dass alle Feuer- und Rettungswachen in Rostock mit großen mobilen Notstrom-Aggregaten ausgestattet werden sollen. „Fällt stadtweit der Strom aus, sollen die Wachen zu ,Leuchttürmen‘ für die Bürger werden. Im wahrsten Sinne des Wortes“, hatte Sicherheitssenator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) bereits Ende 2021 angekündigt. Auch ein neues mobiles Einsatzleitzentrum will Rostock bestellen. Falls die „normalen“ Leitstellen mal ausfallen sollten.

