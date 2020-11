Keine Feste durch Corona: Was die Rostocks Ortsbeiräte mit ihrem Geld machen wollen

Rostock

Ob Katzenfutter, Spielgeräte oder Sitzbänke: Seit vergangenem Jahr können die Rostocker Ortsbeiräte in ihren Stadtteilen direkt investieren. Jedes Viertel der Hansestadt bekommt dafür Geld – je mehr Einwohner, desto höher ist das Budget. Zu einem Grundstock von 3000 Euro kommen 50 Cent pro Einwohner im Viertel. Insgesamt stehen mehr als 160 000 Euro zur Verfügung. „Der Stadtteil Rostocker Heide hat mit 3 800 Euro den geringsten und der Stadtteil Stadtmitte mit 13 000 Euro den höchsten Budgetansatz“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze.

Und die Finanzspritze kommt an. „Die geförderten Projekte finden im Stadtteil großen Anklang und tragen einen maßgeblichen, stadtgesellschaftlichen Beitrag zum Gemeinwohl bei“, so Kunze. Wichtig sei nur, dass die Förderungen für gemeinnützige Zwecke ausgereicht wird und so der Allgemeinheit zu Gute kommt.

Rathaus unterstützt Übertragung des Geldes

Doch in diesem Jahr blieben viele Anträge aus und die Budget-Konten voll. Weil durch die Corona-Pandemie viele größere und kleine Feste ausfallen mussten, brauchten die Veranstalter auch kein Geld.

„Aber sie brauchen es dann gerade im kommenden Jahr, wenn das gesellschaftliche Leben hoffentlich wieder so stattfinden kann, wie wir uns das wünschen“, sagt Daniel Peters. Der Vorsitzende der CDU/UFR-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft hat deshalb beantragt, die nicht verwendeten Mittel der Ortsbeiräte unbürokratisch aus diesem ins nächste Jahr zu verschieben und dadurch die Summen für 2021 zu erhöhen. Gerade für den Zusammenhalt in den Stadtteilen sei es wichtig, Akteure und Initiativen vor Ort direkt zu unterstützen, so Peters.

Sein Antrag findet auch im Rathaus Gehör. „Ich unterstütze ausdrücklich den politischen Vorstoß, die unverbrauchten Budgets in das kommende Haushaltsjahr zu übertragen“, sagt Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski. „Das gibt den Ortsbeiräten hoffentlich die Möglichkeit, das notwendige Miteinander in den Stadtteilen im nächsten Jahr anzuschieben“, sagt er und ergänzt: „Wir alle wünschen uns wieder gemeinsame Aktivitäten, Feste und zahlreiche tolle Projekte, die Menschen verbinden und den so vermissten persönlichen Austausch möglich machen".

Fällt auch die Obergrenze für Förderungen?

Der Schmarler Ortsbeiratschef Michael Berger ( CDU), der über rund 7000 Euro verfügen kann, würde sich freuen, wenn er die Mittel aus diesem Jahr 2021 obendrauf bekäme. „Wir hatten uns vorgenommen, viel Geld auszugeben. Aber dann musste das Uferfest ja ausfallen“, sagt er. Diese Veranstaltung sollte mit 3000 Euro unterstützt werden.

„Das ist die Obergrenze für einzelne Maßnahmen und wird bei diesem Fest schon knapp“, so Berger. Deshalb würde er sich freuen, wenn neben der Übertragung des Geldes im nächsten Jahr ausnahmsweise auch die Obergrenze der Förderung fallen würde. „Es ist ja nun mal eine besondere Situation für alle“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende, der schon verrät, dass auch für Baumpflanzungen und eine Streuobstwiese ein Teil des Budgets von 2021 verplant wird.

Geld für Container beantragt

Im Stadtteil Lichtenhagen hat die Kolping-Initiative in diesem Jahr noch Geld beantragt. Aber nicht für Feste, sondern um die begrenzten räumlichen Kapazitäten des Begegnungszentrums zu erweitern. Ein solcher Antrag sei möglich, weil aufgrund der Pandemie in diesem Jahr erstmals auch investive Maßnahmen aus diesem Topf unterstützt werden können, sagte Ortsbeiratsvorsitzender Ralf Mucha ( SPD). Für rund 3000 Euro sollen deshalb zwei Container angeschafft werden, die als Lager genutzt werden können. Insgesamt läuft die Einreichungsfrist für Anträge aus den diesjährigen Budgets noch bis kommende Woche.

Von Claudia Labude-Gericke