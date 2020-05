Keine Gigs in Berlin oder New York: Rostocker DJ Jan Oberlaender muss jetzt kreativ sein

Rostock

„Es kann nur einen geben…“: Der in Stadt, Land und international bekannte Rostocker DJ und Produzent Jan Oberlaender (41), im Privatleben Oberländer, weiß sich gut selbst auf die Schippe zu nehmen. Humor hat der Mann. Und ein absolutes Händchen für coole Beats. „Man könnte ihn auch Technolaender nennen“, zieht ihn seine Freundin auf. Jans belustigtes Lächeln ist fast hörbar. Der Mann weiß nämlich auch, was er kann. Nur Techno ist das nicht. „Das wäre doch auch langweilig. Techno an und für sich sind ja eher monotone Beats. Meine Passion ist es, da Leben reinzubringen, Abwechslung, die Leute zu überraschen und immer wieder mitzureißen.“

Chillig oder schnell, hart oder soft, laut oder leise: Jan spielt in angesagten Clubs wie „Ritter Butzke“ oder „Kater Blau“ in Berlin, sein Name steht für Produktionen auf Labels wie „Katermukke“, „ Heinz Music“ oder „Westbalkonia“. Einer seiner guten Freunde ist der nicht weniger bekannte Sebastian Geist aka „Schlepp Geist" aus Leipzig.

Viel mehr als nur ein Job

Kopf, Herz und Hirn zu begeistern, Musik fühlbar zu machen, das ist sein Ding. Egal, ob kleiner oder großer Club, ob 100 oder 1000 Leute, ob Rostock oder München, Oberlaender fehlen jetzt in der Corona-Krise die Gigs. Wenn er da oben on stage – auf der Bühne – die Plattenteller dreht und der Funke überspringt, die Luft im wahrsten Sinn des Wortes brennt, wenn diese magische Verbindung zwischen ihm und den Leuten auf der Tanzfläche entsteht, ist das viel mehr als nur ein Job.

Das ist Leidenschaft. Die nun wegen der Corona-Pandemie gerade nicht gelebt werden kann. „Und keiner von uns weiß, wie lange es dauern wird, bis wir wieder auflegen können.“

Nichts ersetzt die Magie

Seinen letzten Gig hatte Jan Oberlaender am 7. März in Hamburg. Der nächste Auftritt eine Woche später in Leipzig wurde schon wegen Covid-19 abgesagt. Auch der komplette Festivalsommer findet nicht statt. Oberlaender war unter anderem für die große „Fusion“ und das kleine „Freiland“-Festival angefragt. Am 17. April sollte er gar in Washington spielen, zwei Tage später in New York. Alles ist auf unbestimmte Zeit verschoben, neue Verträge werden erst wieder geschrieben, wenn raus ist, wann die Clubs wieder öffnen dürfen. „Da ich von meinen Gigs lebe, fehlt mein Lebensunterhalt.“

Klar mache er auch weiter Musik, zu Hause in seinem eigens eingerichteten Tonstudio. „Wenn jemand einen Remix haben will, kriegt er den. Ich muss ja auch auf dem aktuellsten musikalischen Stand bleiben, will vorbereitet sein für die Zeit, in der wir wieder loslegen können.“ Aber das ersetze nicht die Magie der Auftritte und schon gar nicht die fehlenden Buchungen.

Zwei Monate könne er so noch durchhalten, dann würde es ohne zweiten Job, „den ich in der Tat gerade suche“, eng werden. Im früheren Leben war Jan Oberländer Kameramann, „um zu überbrücken, würde ich auch erstmal als Pizzabote arbeiten“, sagt er.

Sorgen um die Kulturlandschaft

Sorgen macht sich der kreative Kopf um die gesamte Musik-, Club- und Kunstszene deutschland- und weltweit. „Wenn ich mir überlege, wie viele kleine, süße Clubs, an denen mein Herz hängt, jetzt noch mehr ums Überleben kämpfen müssen, dann beunruhigt mich das. Die haben mal aufgemacht, um was Besonderes zu bieten, nicht, um reich zu werden. Und auch die großen Clubs haben zu tun, irgendwie durchzuhalten. Es wäre echt traurig für unsere Kulturlandschaft, wenn diese Orte verschwinden würden. Das alles sind ja auch meine Auftraggeber. Ohne Clubs und Veranstalter gibt es auch keine Gigs. Das wäre fatal für uns alle.“

Jan Oberlaender fehlt die Magie, die zwischen ihm und dem Publikum entsteht, wenn er in Clubs oder auf Festivals auflegt. Quelle: privat

Hoffen, durchhalten, weitermachen. Die giglose Zeit – „sonst bin ich fast immer von Donnerstag/Freitag bis Sonntag unterwegs“ – nutzt der DJ derzeit für alles, was so im Laufe der Monate warten musste. Seine Internetseite, auf der man alles über ihn und seine Musik erfahren, hat er in gewohnt frech-humorvoller Manier aufgefrischt. Und er bastelt gerade an einem Onlineshop. „Für Pullover“, sagt er grinsend.

Aussehen „wie der Oberlaender “

Jan Oberlaender hat nicht nur ein Faible für besondere Musik, sondern auch für ausgefallene Sweater und Shirts mit selber designten Motiven. Er trägt sie auch in Rosa. „Das steht mir halt“, meint er augenzwinkernd. Ziemlich oft haben ihn Leute auf seine individuelle „Oberbekleidung“ angesprochen, wollten wissen, wo die zu haben sei. „Die Idee, meine Pullover auch für andere zu produzieren, gibt es schon länger. Nun habe ich Zeit, aus der Not eine Tugend zu machen und die Idee in die Tat umzusetzen.“

DJ Jan Oberlaender bastelt gerade an einem Onlineshop für seine designten Sweater und Shirts. Quelle: Oberlaender

Wer „wie der Oberlaender aussehen will“, der kann ab Ende Mai, Anfang Juni über die Internetseite die Kreationen bestellen. Verschiedene Designs und Farben für Jungs und Mädels hat der DJ im Portfolio. „Von wegen, es kann nur einen geben“, meldet sich die Freundin da erneut.

Jan Oberlaender muss wieder über sich selbst lachen. Und sagt: „Ein riesen Geschäft erwarte ich von den Klamotten nicht, das ist auch gar nicht das Ansinnen.“ Aber er bleibt kreativ. Und wenn er wieder vor Publikum auflegen kann, dann auf jeden Fall in einem neuen Pullover.

Von Bea Schwarz