Wer sich in der Hansestadt Rostock jetzt seine Erstimpfung holen möchte, muss warten. Termine im Impfzentrum in der Hanse Messe gibt es derzeit nicht. Die Hausärzte haben zudem in dieser Woche viel weniger oder gar keinen Impfstoff geliefert bekommen. Warum das so ist und was Impfwillige jetzt tun können.