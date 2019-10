Keine Kühlware: Hunderte Supermarkt-Kunden stehen in Rostock vor leeren Regalen

Rostock

Leere Regale, soweit das Auge reicht. Diesen Anblick erlebten am Freitag Hunderte Kunden, die in der Kaufland-Filiale in der Rostocker Südstadt einkaufen wollten. Über Nacht waren alle Fleisch- und Wursttheken sowie die Tiefkühlregale ausgefallen. Auf roten Schildern an den Regalen informierte die Filial-leitung über einen „Totalausfall der Kühlung.“

Die Kunden hätten meist mit Verständnis reagiert, meinte eine Verkäuferin. „Da hätten wir lieber gleich woanders hinfahren sollen“, hieß es von enttäuschten Supermarkt-Besuchern. Nach einer geplanten Wartung sei es zu einem Stromausfall gekommen, sagte eine Mitarbeiterin. Die Waren hätten am Vormittag ausgeräumt und entsorgt werden müssen.

Totalausfall: Mit diesen Schildern wurden die Kunden der Kaufland-Filiale in Rostock über den Defekt informiert. Quelle: Ann-Christin Schneider

Wann es wieder Kühlwaren in der Filiale gibt, wollte der Hausleiter auf OZ-Anfrage nicht beantworten. „Kein Kommentar.“ Auch in der Kauflandzentrale war am Abend niemand zu erreichen, der eine Auskunft geben konnte.

Alle Waren aus den Kühlregalen mussten ausgeräumt und entsorgt werden. Quelle: Ann-Christin Schneider

