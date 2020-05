Die großen Kundgebungen wurden abgesagt, doch am Tag der Arbeit wurde in Rostock dennoch demonstriert. Mit wenigen Teilnehmern und reichlich Abstand. Aber: „Gerade in diesen Zeiten müssen wir doch für Arbeitnehmerrecht auf die Straße gehen“, sagt Manfred Eckhoff, einer der Demonstranten in der Krise.