Rostock

Englische Seeleute bevorzugen teuren Tee, französische mögen lieber aromatisierte Sorten mit Zimt- und Schokoladengeschmack. „Aber im Augenblick kommen überhaupt keine Seeleute mehr“, sagt Vera Zorn vom Teekontor in Warnemünde. Mit dem Stillstand der Kreuzfahrtindustrie fehlen den Händlern und Souvenirverkäufern im Ostseebad die Kunden: Kreuzfahrtpassagiere aus aller Welt, Schaulustige, die herkommen, um sich die riesigen Schiffe anzuschauen, und Crewmitglieder, die sich beim Landgang nicht nur mit Tee versorgen.

Weltweit liegen die Kreuzfahrtschiffe wegen der Pandemie in den Häfen oder auf Reede, anstatt auf große Fahrt zu gehen. Für Unternehmen, die ausschließlich von der Kreuzfahrt leben, ist das eine Katastrophe. „Unsere Umsätze sind komplett auf null“, sagt Oliver Schubert, geschäftsführender Gesellschafter der Rostocker Firma Parken und Meer, die in Warnemünde, Kiel, Hamburg und Bremerhaven Autostellplätze mit Shuttleservice für Kreuzfahrtreisende anbietet. Alle 22 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, Verträge für Saisonkräfte wurden nicht verlängert. „Wir haben staatliche Soforthilfen beantragt. Mit dem Geld können wie einen Monat lang in Hamburg die Miete bezahlen“, sagt Schubert.

Geld fließt wieder zurück

Es ist nicht nur so, dass kein Geld reinkommt – es fließt sogar wieder zurück. In der Servicehotline laufen täglich viele Stornierungen auf – von Kunden, die ihre Reise im Winter zusammen mit dem Parkplatz gebucht und gezahlt haben und nun ihr Geld erstattet haben möchte, weil ihre Kreuzfahrt ausfällt. Immerhin: Jeder fünfte Kunde verzichtet auf die sofortige Zurückerstattung und lässt sich den Betrag für eine spätere Kreuzfahrt gutschreiben. Für Schuberts Firma, dessen Existenz auf dem Spiel steht, ist das eine große Hilfe.

Autokino statt Mietparkplatz

„Unsere Branche hat es am härtesten getroffen. Bei den Hotels, Gastronomen und Einzelhändlern geht es jetzt ja wieder los“, erklärt Robert Bauer, Chef des Unternehmens VIP Parking, das in Warnemünde ebenfalls Parkplätze an Kreuzfahrer vermietet. Bei der Kreuzfahrt ist noch alles offen. Niemand weiß, wie und wann es weitergeht. Bauer dachte kurzzeitig darüber nach, seinen Parkplatz als Autokino zu nutzen. Er scheute dann aber doch die nötigen Investition, weil unklar blieb, wie lange es die Filmvorführungen geben könnte – oder ob doch wieder Kreuzfahrtschiffe kommen.

Google und Co. sind die Gewinner

Gewinner der Krise sind für Bauer unter anderem Internetgiganten wie Facebook und Google. Buchung über das Internet sei inzwischen die Regel, bei Vermittlungsplattformen bleiben 10 bis 15 Prozent des Umsatzes hängen, wenn der Kunde über sie den Weg zum Anbieter findet. „Wenn nachher storniert wird, ist die Provision trotzdem weg“, sagt Bauer. Er muss deshalb zusätzlich zu den ganzen anderen Problemen auch noch viel Geld für Umsatz bezahlen, den es überhaupt nicht gibt.

Hoffen auf den August

Wie Experten berichten, setzt die Branche auf einen verspäteten Saisonstart im Spätsommer, etwa im August, mit kleineren Törns für vier oder fünf Tage in Nord- und Ostsee und mit nur ein oder zwei Anläufen. „So etwas wünschen sich gerade viele Leute, um mal alle Sorgen vergessen zu können“, hat Robert Bauer von seinen Kunden gehört. Die Rostocker Reederei Aida Cruises hält sich bedeckt. „Wir arbeiten an Plänen“, teilt eine Sprecherin mit, mehr könne man aber im Augenblick nicht sagen.

„Es ist vollkommen unklar, wie sich die Situation entwickeln wird“, meint Simone Tommaso Maraschi, Prokurist beim Schiffsdienstleister Sartori und Berger. Das Kieler Unternehmen mit Filialen unter anderem in Rostock wickelt beispielsweise die Kofferlogistik für viele Kreuzfahrtanbieter ab. So ganz still steht das Geschäft doch nicht: Maraschis Mitarbeiter versorgen zurzeit die Crews von einem halben Dutzend Kreuzfahrtschiffen mit Lebensmitteln, die über Norddeutschland verteilt im Wartestand liegen. Vielleicht ist auch Tee dabei.

Von Gerald Kleine Wördemann