Seit Jahren wird in Rostock über eine neue kommunale Eis- und Schwimmhalle gesprochen. Zwei Grundstücke im Nordwesten sind dafür im Gespräch. Während das Rathaus die Bürgerschaft um mehr Zeit für die notwendigen Voruntersuchungen bittet, steht offenbar schon ein Investor in den Startlöchern. Der will aber nur einen Teil des Projektes realisieren.