Keller eines Rostocker Mehrfamilienhauses in Flammen – Mieter müssen evakuiert werden

Rostock

Großeinsatz für die Feuerwehr in der Nacht zu Freitag im Rostocker Nordwesten: Im Stadtteil Schmarl war es in einem Hochhaus zu einem Kellerbrand gekommen. Schwarzer Rauch zog durch das Treppenhaus in zahlreiche Wohnungen und brachte die dort teils schon schlafenden Bewohner in Lebensgefahr. Mindestens ein Bewohner wurde verletzt, zahlreiche weitere Mieter mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot mehrere Stunden im Einsatz.

Kinder werden über Balkon gerettet

Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Berufsfeuerwehr im Kolumbusring stellte sich schnell heraus, dass einige der hölzernen Kellerverschläge in Flammen standen. Rauch drang aus zahlreichen Fenstern auf Vorder- und Rückseite des Wohnhauses. Während einige Kräfte unter schwerem Atemschutz in Richtung Brandherd vordrangen, evakuierten andere die unteren Wohnungen des Hochhauses, da Treppenhaus und Wohnräume inzwischen teils stark verraucht waren. Dabei musste unter anderem eine junge Familie mit drei kleinen Kindern über Leitern vom Balkon ihrer Wohnung gerettet werden.

Zur Galerie Weil die Holzverschläge im Keller eines Wohnhauses im Stadtteil Schmarl in Flammen standen, musste die Feuerwehr anrücken und auch die Familien aus ihren Wohnungen evakuieren.

Für die Bewohner, die draußen in der Kälte ausharren mussten, wurde ein Bus organisiert, in dem sie sich aufwärmen konnten. Die Flammen im Kellerbereich konnten die über 50 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr schnell eindämmen. Der entstehende Brandrauch richtete immensen Schaden an. Ob alle Bewohner nach dem Einsatz sofort wieder in ihre Wohnungen zurück können, war noch unklar. Der Einsatz dauerte bis tief in die Nacht an, da das Gebäude komplett belüftet werden musste.

War es Brandstiftung?

Brandstiftung ist als Ursache für das Feuer zumindest nicht ausgeschlossen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit im Rostocker Nordwesten zu ähnlichen Bränden. Die Polizei ermittelt aber in alle Richtungen. Erst, nachdem der Brandort abgekühlt war, konnten die Ermittler der Kriminalpolizei ihre Arbeit aufnehmen.

Von RND/Stefan Tretropp