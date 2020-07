Kellnern während Corona: Warnemünder Gastronom spricht über Belastungen und Chancen

Warnemünde

Mundschutz, Desinfektionsmittel und Besucherlisten: All das sind Dinge, die für den Gastronomen Jan Richter aus der Warnemünder Weinbar „ Dejabo“ heute zum Alltag gehören. Die Verordnungen rund um den Corona-Virus treffen vor allem die Unternehmer aus der Gastwirtschaftsbranche hart. Doch Richter selbst hat sich den Bedingungen angepasst – so, dass sein Geschäft am Ende gar profitieren kann.

„Mir tun die Leute einfach nur leid“, sagt Marie von Bülow. Die Hamburgerin befindet sich mit ihrem Mann Alexander, ihren Kindern und Freund Thomas Bedford im Urlaub in Warnemünde. Soeben haben sie im Außenbereich von der Weinbar Dejabo Platz genommen. „Die Hygienebestimmungen sind hart. Ich möchte nicht die ganze Zeit mit Mundschutz herumlaufen“, sagt Bedfort, nachdem Kellnerin Pia Bühnemann ihm den Wein serviert hat.

Besser so als arbeitslos

„Es ist besser so als gar nicht zu arbeiten“, sagt Bühnemann. Denn während der knappen zwei Lockdown-Monate war sie arbeitslos. Und um wieder ein halbwegs geregeltes Einkommen zu haben, gewöhne sie sich gerne an die neuen Bedingungen. Aber: „Die Maske stört schon sehr. Vor allem wenn viel los ist, du ständig am rennen bist und an so viel denken musst, dann merkt man einen großen Unterschied.“

Ihre Gäste seien in der Regel sehr verständnisvoll. Doch einmal musste die Studentin, die im Dejabo seit drei Jahren Wein und Feinkost serviert, Kunden aus dem Laden schmeißen. „Die hielten sich für Prominenz und wollten sich nicht in die Besucherliste eintragen. Das geht gar nicht“, sagt Bühnemann. Auch das ist Teil der Corona-Verordnung. Um potenzielle Infektionsketten nachvollziehen zu können, müssen Gastronomen die Kontaktdaten der Besucher aufnehmen und vier Wochen aufbewahren.

Das Glück vieler Gewerbegenehmigungen

Seit 2008 gibt es das Dejabo in der Warnemünder Mühlenstraße. Jan Richter, Weinliebhaber und Unternehmer, hatte zuvor das Restaurant „Zum Stromer“ betrieben und von dort erlesene Weine an Laufkundschaft serviert. „Den größten Teil haben wir damals aber schon online verkauft“, sagt Richter. Und weil man größere Lagerkapazitäten benötigte, suchte man nach einem Standort. Den fand Richter schließlich in der Mühlenstraße 34. Aus dem geplanten Lager wurde eine Weinbar mit unverwechselbaren Ambiente.

Als es im März zum Lockdown gekommen war musste Richter seine Weinbar jedoch nicht schließen. „Wir hatten das Glück über verschiedene Gewerbegenehmigungen zu verfügen.“ Denn das Geschäft vertreibt auch Lebensmittel wie besondere Käsesorten, Schinken und Olivenöle. Lediglich die Bewirtung von Gästen war dem 47-Jährigen untersagt.

Jan Richter betreibt seit 2008 das Dejabo in der Warnemünder Mühlenstraße. Mundschutz, Listenführung und Desinfektion: Unter den Corona-Verordnungen haben er und sein Personal einen Mehraufwand von 15 bis 20 Prozent. Quelle: Moritz Naumann

Mehr Lust auf Wein

An den Umsätzen seines Geschäftes habe man zwar die besondere Situation gemerkt, jedoch: „Wir konnten durch viele Aktionen in den sozialen Medien den März stabil halten. Wir haben kistenweise Bestellungen verschickt. Es wirkte so, als hätten die Menschen teilweise auch aus Mitleid bei uns bestellt.“ Darüber hinaus habe die Pandemie Leidenschaften entfacht. Denn „meine Kunden hatten während des Lockdowns Zeit noch deutlich mehr Lust auf Wein als sonst“, sagt Richter und lacht.

Lediglich im April sei der Umsatz um knappe 50 Prozent eingebrochen. „Das lag vor allem daran, dass viele Privatveranstaltungen bei uns gebucht waren. Die mussten wir alle absagen. Aber danach ging es wieder richtig los.“

Profitieren vom Lockdown

Denn seitdem die Verordnungen gelockert wurden schätzt Richter, dass er 20 Prozent mehr Kundschaft hat, als vor dem Lockdown – und das obwohl er jeden zweiten Tisch frei lassen muss. „Heute sind ab 16 Uhr oft schon voll. Das gab es vorher nicht.“ Woran das liege? Er habe immer eifrig Kundenpflege betrieben. „Das hat sich sonst nicht so in den Umsätzen gezeigt, aber gerade in dieser Situation sehr ausgezahlt.“

Doch natürlich haben die Verordnungen unter denen das Dejabo derzeit arbeitet, ihre Schattenseiten. Richter schätzt den Mehraufwand für sich und sein Personal auf 20 Prozent. „Wir führen die Besucherlisten, müssen nach jedem Gast Tische, Stühle, Salz- und Pfefferstreuer, Mühlen und Brotkörbe desinfizieren.“

Sensibler für schädliche Gerüche

Was den Gastronomen an der Arbeit derzeit am meisten belastet? „Der Mundschutz. Die Leistung nimmt merklich ab, wenn du die ganze Zeit dein eigenes Kohlendioxid einatmest.“ Zum einen würden ihn die Gäste schlechter verstehen, zum anderen nehme seine Aufmerksamkeit spürbar ab. „Manchmal frage ich mich, was der Kunde mir eben erzählt hat. Das ist sonst nie passiert.“

Ein weiteres Manko: „Der Geruchssinn verändert sich. Man wird sensibler für schädliche Gerüche. Es dauert mindestens eine Stunde bis ich meine Weine wieder so riechen kann, wie ich es gewohnt bin.“ Außerdem schwitze man unter der Maske deutlich schneller. Aber: „Wir machen das gerne, wenn es hilft. Wir wissen ja, wie wichtig es ist. Einen erneuten Lockdown kann Warnemünde wirklich nicht gebrauchen.“

Dejabo – eine Feinkost-Weinbar in Warnemünde Der Name Dejabo steht für die Personen, die einen maßgeblichen Anteil an der . „De“ steht für Richters Geschäftspartner Dennis Arnhold, der heute noch das Restaurant „Zum Stromer“ betriebt. „Ja“ steht für Jan Richter selbst und „Bo“ für den Künstler Burkhard „Bo“ Fäcks. Dieser hatte maßgeblichen Anteil an der Gestaltung des Ladens. Neben Weinen verschiedenster Sorten bietet das Dejabo Importware aus den mediterranen Gebieten Europas – dazu gehören Schinken, Käse, Salami und Olivenöle. Ebenso kann man das Dejabo für Veranstaltungen unterschiedlichster Art anmieten. Tel.: 0381 8578045

Von Moritz Naumann