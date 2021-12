Das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen (EWN) ist seit rund 20 Jahren für den Rückbau der Kernkraftwerke Greifswald/Lubmin und Rheinsberg und den Betrieb des Zwischenlagers Nord in Lubmin verantwortlich. Der Rückbau soll nach aktuellem Stand in den späten 2030er Jahren abgeschlossen sein.

Im Zwischenlager Nord (ZLN) werden zunächst alle dabei anfallenden radioaktiven Materialien behandelt und entsorgt.

Die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle werden voraussichtlich ab 2027 in den sogenannten Schacht Konrad, einem Endlager in Salzgitter (Niedersachsen), überführt.

Wann die hochradioaktiven Abfälle in ein Endlager überführt werden können, ist noch offen. Zurzeit sucht der Bund in einem vielstufigen Verfahren ein tiefengeologisches Endlager, in dem der Atommüll für eine Million Jahre sicher untergebracht werden kann. Ziel ist es, dies ab 2050 zu betreiben. Mindestens so lange wird es voraussichtlich das ZLN geben.