Ein lautstarkes Tuten ertönt und hallt durch den gesamten Raum im mehr als 40 Meter hohen Maschinenhaus des Rostocker Kohlekraftwerks. An der Decke setzt sich ein orangefarbener Kran in Bewegung. An ihm befinden sich zwei Haken: der kleine trägt bis zu 25 Tonnen, der große schafft bis zu 135 Tonnen. Zwar ist die Kabine, die in luftiger Höhe als Führerhäuschen dient, leer, doch meterweit darunter steht ein Arbeiter mittleren Alters mit einer Art Joystick, dessen Vorrichtung er sich wie einen Bauchladen umgehängt hat. Um ihn herum liegen allerlei Teile der riesigen Turbine. Ihnen steht womöglich ihr letzter Check-up bevor: Nur etwa alle zwölf Jahre wird der Verschleiß der Elemente überprüft – und bis 2030 ist das Werk den Plänen der Ampelkoalition zufolge Geschichte.

Eine Million Tonnen Kohle wandern jährlich durch das Kraftwerk

Eine Million Tonnen Kohle wandern jährlich durch die Anlage im Überseehafen. Um zu kontrollieren, ob dabei unbemerkt Schäden entstehen, die ihre Funktionen beeinträchtigen, macht das Steinkohlekraftwerk für neuneinhalb Wochen eine Pause. Sprich: Der Himmel über dem Wolkenmacher bleibt klar, Haushalte in der Hansestadt beziehen ihren Strom in dieser Zeit aus Hamburg oder Berlin. Denn zur Revision gehört ein umfangreiches Programm: So braucht es allein vier Tage, bis die Turbinen auf rund 120 Grad heruntergekühlt sind. Erst dann starten die eigentlichen Arbeiten. Was dabei bis zum 3. Juni herauskommt, wappnet die ganze Anlage für weitere vier Jahre im Normalbetrieb. „Bis dahin wird viel passieren in der Energiepolitik, doch das hält uns nicht ab, es hier sicher zu gestalten“, sagt Axel Becker, Diplom-Ingenieur und Leiter des Kraftwerks.

Wenn der Kühlturm des Rostocker Kraftwerks keine Wolken macht, steht eine Revision in dem Gebäude an. Quelle: Dietmar Lilienthal

Zwar seien die Einzelteile in vielen Fällen noch intakt, doch vor allem in den Mühlen, in denen die Kohle verarbeitet wird, gebe es einen hohen Abrieb. „Vieles passiert daher vorbeugend, um Schlimmeres zu verhindern, zum Beispiel bei den Pumparmaturen“, erklärt der 62-Jährige. Denn bei ihnen lasse die Leistung mit der Zeit nach.

Fast 300 Beschäftigte kümmern sich um die Instandsetzung im Kohlekraftwerk

Dass die Revision eine gute Organisation voraussetzt, zeigt der Blick in die Halle, wo in der Mitte die Hälfte der auseinandergebauten Turbine liegt. Mehrere Teams sind hier am Mittwochvormittag unterwegs: Die einen kontrollieren die Teile mit einer Taschenlampe auf Schäden, die anderen hantieren mit Feuer oder Hochspannung. „Wir arbeiten für General Electric, das ist also unser täglich Brot“, sagt Piotr Karpinski, der mit drei weiteren Männern aus Polen ein Rohr erhitzt. Das Ziel: dafür sorgen, dass sich das Material ausdehnt. Nur so kommen die Profis an die gewünschten Bestandteile.

Stephan Deppisch (50) macht Hochspannungsmessungen am Ständer des Generators im Kraftwerk Rostock. Quelle: Dietmar Lilienthal

Auf der anderen Seite des Raumes führt Mitarbeiter Martin Conrad eine visuelle Inspektion des Generators durch: Mit speziellen Schuhen, die optisch an Pantoffeln erinnern und dem Schutz vor Schmutz dienen, klettert er hinein.

Insgesamt sind in diesen Tagen 60 Beschäftigte des Kraftwerks und 200 Mitarbeitende von Fremdfirmen unterwegs. Wer sich in der großen Halle der Turbine widmet, kommt zuerst und geht zuletzt: Während in Rostock an der herkömmlichen Instandsetzung gearbeitet wird, sind die spezielleren Teile zur Untersuchung in Berlin oder in der Schweiz. Ein regionales Unternehmen, das sich um sie kümmert, gibt es nicht. Das sorgt auch für Probleme beim Transport: „Der Induktor des Generators ist zum Beispiel 17,5 Meter lang und 60 Tonnen schwer“, erklärt Axel Becker. „Da braucht es einige Genehmigungen für die Fahrt.“ Trotzdem sei das Handwerk so speziell, dass man in einem Land nicht weit komme.

Rostock bezieht 90 Prozent der Kohle aus Russland – noch

Gleiches gilt für die Kohle: Rund 90 Prozent bezieht das Rostocker Kraftwerk aktuell aus Russland, ab August ist wegen der Sanktionen gegen das Land Schluss damit. Dann wird die Kohle vor allem aus Mittel- und Südamerika, Australien sowie Südafrika kommen. Die Transportwege werden deutlich länger. Für den Weltmarkt bedeutet das: Der Strom wird teurer, auch für Verbraucher. „Der Trend wird dann zunächst auf Braunkohle liegen, das ist CO2-kontraproduktiv, aber der einzige Energieträger, den wir noch selbst haben und nutzen“, erklärt der Leiter des Kraftwerks.

Deutschland will den Kohleausstieg Zur Einhaltung der Klimaziele will die Ampelkoalition einen Kohleausstieg bis 2030. Dafür wird die Regierung den für 2026 vorgesehenen Überprüfungsschritt spätestens 2022 analog zum Gesetz vornehmen. Der Grund: Man geht davon aus, dass in den nächsten acht Jahren 80 Prozent der Energien auf dem Strommarkt erneuerbar sind. Bleibt das russische Gas wegen des Kriegs in der Ukraine allerdings aus, ist eine Alternative nötig. Das behindert das Vorhaben, Steinkohle abzusetzen, laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nur bedingt: Demnach sind die Ziele trotzdem realistisch.

Kohlekraftwerk-Revision kostet voraussichtlich sechs Millionen Euro

Aktuell stehen um die zu sanierenden Teile aber sämtliche Gerüste, die dazu beitragen, die Anlage für den weiteren Gebrauch fit zu machen. Ihr Ausmaß ist enorm: Obwohl die Rüstung im Kessel 60 Meter hoch und 150 Tonnen schwer ist, wurde sie per Hand dort platziert. Ein weiteres Gerüst, das etwa 40 Meter hoch ist, hilft dabei, Gummierungsarbeiten im Absorber durchzuführen. „Das bedeutet nicht nur beim Aufbau viel Arbeit“, sagt Axel Becker. „Am Ende hat der Gerüstbauer vier oder fünf Tage Zeit, die Konstruktion wieder abzubauen.“ Das nennt der Leiter des Kraftwerks eine logistische Meisterleistung.

Mitarbeiter des Kohlekraftwerks setzen den 12 Tonnen schweren Mahlschüsselträger wieder ein, nachdem er gereinigt wurde. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die letzte große Revision der Turbinenteile hat das Kraftwerk laut Sprecherin Jana Hinz um die 20 Millionen Euro gekostet, jetzt sind Ausgaben in Höhe von sechs Millionen Euro geplant. Dabei kommt es aber auch darauf an, was beim Check-up herauskommt. Eine Alternative gibt es bei einem kaputten Kessel, der Turbine oder dem Generator jedenfalls nicht: Es handelt sich um eine sogenannte Monoblockanlage, jedes Teil ist einzigartig.

Von Jessica Orlowicz