Einkaufen und Erlebnis – das will Rostock seinen Bürgern und Gästen künftig am Stadthafen bieten: Die CDU und der Bauernverband fordern, dass direkt am Wasser eine neue Markthalle gebaut wird. In der soll es frische Produkte von Höfen aus der Region geben – aber auch Kultur, Gastronomie und Show.