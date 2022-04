Kessel explodiert: Frau wird bei Brand in Lambrechtshagen verletzt

Lambrechtshagen

Die Feuerwehr musste am Abend des Ostersonntags mit einem Großaufgebot nach Lambrechtshagen in ein Wohngebiet ausrücken. Ein Kessel im Hauswirtschaftsraum eines Einfamilienhauses war aus noch unbekannter Ursache explodiert. Eine Frau verletzte sich dabei. Wie die Polizei mitteilte, geschah das Unglück gegen 19.45 Uhr im Wohngebiet an der Alten Gärtnerei. Nachdem der Kessel explodiert war, setzte die Bewohnerin noch einen Notruf ab, der dann jedoch abbrach. So schilderte es die Polizei.

Sofort kamen mehrere Feuerwehren aus der Gemeinde rund um Lambrechtshagen zum Einsatz. Ebenfalls eilten Rettungswagen, Notarzt und die Polizei zum Brandort. Die Bewohnerin wurde von Sanitätern behandelt, erlitt offenbar aber nur leichte Verletzungen. Die Feuerwehrleute löschten den nach der Explosion entstandenen Brand. Aus den geöffneten Fenstern des Hauses zogen die Rauchschwaden. Die Stadtwerke mussten ebenfalls zum Brandort kommen, um den Strom im Haus abzuschalten. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte noch nicht mitgeteilt werden. Die Ortsdurchfahrt Lambrechtshagen war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Von Stefan Tretropp