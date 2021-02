Papendorf

Martin Vogg (40) aus Papendorf hat schon als Junge sehr gern an allem möglichen rumgeschraubt. Kein Wunder also – seit 17 Jahren ist er stolzer Kfz-Meister. DSie letzten acht führt er seine eigene Werkstatt. Trotz der Folgen des Corona-Virus für die Wirtschaft: „Mein Auftragsbuch ist gut gefüllt“, sagt Vogg. Seit acht Jahren ist er verheiratet, er und seine Frau Grit haben drei Söhne. „Zurzeit bietet sich keiner von ihnen so richtig als mein Nachfolger an – aber das kann ja noch werden.“

Er lässt selbst in seiner Freizeit nicht vom Schrauben. „Ich sammle Autos und repariere schöne Wagen“, sagt er. Das sind Autos, die nicht aus „zusammengesteckter Plastik“ bestehen. Kritisch sieht er die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland. „Es wird immer so getan, als ob E-Autos total umweltfreundlich sind.“ Jedoch: Die Förderung der Rohstoffe etwa, aus denen E-Autos und deren Batterien hergestellt werden, ist es nicht.

Von Bernhard Schmidtbauer