Kidical Mass: Demonstranten fordern sichere Radwege für Kinder

Rostock

Von Wind und Regen ließen sie sich nicht aufhalten. Um für bessere Radwege zu demonstrieren, fuhren 180 Rostocker am Sonntag bei der Kidical Mass durch die Südstadt und KTV. Die Demonstranten – vorrangig Eltern mit ihren Sprösslingen – forderten Radstrecken, die für Kinder sicherer sind. „Das ist auch eines der wichtigsten Merkmale, an denen man gute Radwege messen möchte“, meint Organisator Christoph Neimög von der Bürgerinitiative Radentscheid Rostock.

Wismarsche Straße für Demo zu gefährlich

Die Demonstration führte vom Doberaner Platz an der Deutschen Med in Richtung Südstadt. Von dort aus ging es, an mehreren Grundschulen und Kitas vorbei, zurück in die KTV. Ziel war das Uni-Gebäude „Grünes Ungeheuer“ in der Parkstraße. „Leider durften wir von dort aus nicht auf der Wismarschen Straße zum Doberaner Platz zurückfahren, weil selbst die Stadtverwaltung gesagt hat, dass die Strecke für Kinder zu gefährlich ist“, berichtete Mitorganisatorin Kristina Kähm.

Bildergalerie: So verlief die Kidical Mass

Zur Galerie Trotz Wind und Regen radelten 180 Demonstranten bei der zweiten Kidical Mass durch die Stadt. Sie forderten bessere Radwege, die vor allem für Kinder sicher sein sollen.

Auch Nadine Neumann und ihr Sohn Benjamin fuhren mit. „Es ist wichtig, dass das Kind sicher zur Schule oder zum Verein kommt“, meint die 34-Jährige. Gerade in der KTV müsse man häufig auf der Straße fahren, weil die Gehwege zu schmal seien. Für den neunjährigen Benjamin ein Problem, weil er laut Straßenverkehrsordnung ab dem zehnten Lebensjahr nicht mehr auf dem Fußgängerweg fahren darf. „Ich fühle mich unwohl, wenn er dann allein unterwegs ist“, so Nadine Neumann. Das sei vor allem schade, da die Familie sehr gern Rad fahre.

Kumpel vom Auto angefahren

Die beiden Schüler Justin und Cedric waren ebenfalls vor Ort. Die 13-Jährigen fuhren zwar nicht mit, finden das Thema aber trotzdem wichtig. „Ein Kumpel wurde neulich auf dem Weg zur Schule von einem Auto angefahren“, berichtete Justin. „Das ist echt ein Problem, vor allem für kleine Kinder. Wir bräuchten breitere Radwege“, ergänzte Cedric.

Mit Rufen wie „Klimawandel buh! Autos sind tabu!“ oder „ Autos stinken – von vorne und von hinten!“ machten die Kinder etwa eine Stunde lang auf ihre Forderungen aufmerksam. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen, sagte Organisator Christoph Neimög. „Zwischendurch kam ordentlich Regen runter, und auch ein paar Tränen gab es, wenn ein Kind mal gestürzt ist, aber wir sind absolut zufrieden.“

Von Anh Tran