Kiel ausgestochen: Toshiba baut Europas modernste Lok-Fabrik in Rostock

Jahrelang haben Landesregierung und Hansestadt um diesen Deal gekämpft. Seit Donnerstag ist es nun amtlich: Der Technologie-Riese Toshiba baut Europas modernstes Eisenbahnwerk in Rostock. Das gaben das japanische Unternehmen und die Deutsche Bahn-Tocher DB-Cargo bekannt.

Die ersten 100 Loks sind bereits fest bestellt. Der große Konkurrent um diese Millionen-Ansiedlung ist raus: Kiel geht komplett leer aus.

Milliarden-Geschäft auf der Schiene

Toshiba will in Zusammenarbeit mit der Bahn das bestehende Betriebswerk in Krummendorf am Rande des Rostocker Seehafens ausbauen und dort hochmoderne Hybridlokomotiven fertigen. Nach OZ-Informationen sollen im ersten Schritt 20 Millionen Euro investiert werden. Bis zu 200 Arbeitsplätze könnten ab 2021, wenn die Serienfertigung der Lokomotiven startet, entstehen.

Die Bahn hat insgesamt 100 der neuen Loks geordert – 50 kauft das Unternehmen, 50 wird es mieten. Zudem gibt es dem Vernehmen nach bereits eine Option auf 260 weitere Loks. Das Gesamtvolumen dürfte allein bei der Bahn in die Milliarden gehen.

Aus Verhandlungskreisen heißt es aber bereits, dass dies nur der Anfang für das neue Rostocker Eisenbahn-Werk sein könnte: Große Leasing-Gesellschaften hätten bereits Interesse an dem neuen Zug-Typ angemeldet, wollen die Rangier-Fahrzeuge unter anderem auch auf den skandinavischen Markt bringen. Am Donnerstag wurden bereits die Mitarbeiter in Krummendorf über den Bau der neuen Fabrik informiert.

Umweltfreundlich dank Batterie

Die 1500 PS-starken Lokomotiven vom Typ HDB 800 sollen, so die Bahn, neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit setzen: Die Loks verfügen über Lithium-Ionen-Akkus und einen Diesel-Motor. „Durch das alternative Antriebskonzept können wir die Arbeit in unseren Rangierbahnhöfen künftig ressourceneffizienter erledigen: Wir sparen 30 Prozent Energie und eine Million Liter Diesel im Jahr“, sagt Sigrid Nikutta, DB-Konzernvorstand für Güterverkehr und DB Cargo.

Erfolg für Wirtschaftsstandort MV

Toshiba-Konzern-Vize Takayuki Konno schwärmt bereits vom „Beginn einer hervorragenden Zusammenarbeit“. Der Konzern Toshiba sei sehr stolz darauf, seine erste europäische Rangierlokomotive für DB Cargo in Rostock zu bauen: „Die Lok vereint die hohen europäischen und japanischen Ingenieurstandards.“

Jahrelang hatte sich Rostock unter anderem mit Kiel einen Wettstreit um die Großansiedlung geliefert. Nun setzte sich de Hansestadt durch: „Die Konkurrenz war sehr stark. Aber als Technik- und Innovationsstandort ist Rostock eine Lokomotive, die mit hervorragenden Standortbedingungen auch internationale Unternehmen anzieht“, so Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Väter des Ansiedlungserfolges sind der Wirtschaftsförderer Rostock Business mit Christian Weiß an der Spitze und Stefan Rudolph ( CDU), Staatssekretär im Schweriner Wirtschaftsministerium. Rudolph sagt jetzt: „Die Entscheidung für Rostock ist ein würdiger Verhandlungserfolg und ein Bekenntnis zum Innovationsstandort MV. Wir benötigen mehr langfristige Investitionen in Maschinen und Anlagen sowie in Forschung und Entwicklung. Das sichert perspektivisch mehr Wohlstand für unsere Bürger.“

Von Andreas Meyer