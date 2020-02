Kind vor Rostocker Kita angefahren: Polizei ermittelt Verdächtige

Rostock

Schneller Ermittlungserfolg: Die Polizei in Rostock hat am Donnerstagnachmittag eine Frau ausfindig gemacht, die mutmaßlich am Morgen mit ihrem Auto ein Kind vor einer Kita angefahren hat. Die Fahrerin war anschließend geflohen.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, konnten die Beamten Kontakt mit der Fahrzeugführerin herstellen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei.

Autofahrerin offenbar zu schnell unterwegs

Das Unglück hatte sich kurz vor 8 Uhr vor der Kita „Am Schwanenteich“ in der Kuphalstraße ereignet. Ein Vater überquerte zu diesem Zeitpunkt zusammen mit seinem dreijährigen Sohn die Straße. Ein offenbar zu schnell fahrendes Auto kam plötzlich von links und erfasste das Kind.

Dem Vater gelang es nicht mehr, rechtzeitig einzugreifen und sein Kind vor dem Zusammenstoß zu bewahren. Der kleine Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrerin flüchtete, offenbar obwohl sie den Unfall bemerkte. Zeugen hatten sich aber das Nummernschild ihres Autos gemerkt und der Polizei mitgeteilt.

