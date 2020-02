Kinder (7,8) an Bahngleisen sorgen für Polizeieinsatz in Rostock

Rostock

Zwei Jungs im Alter von sieben und acht Jahren sind am Samstag von zu Hause abgehauen und liefen am Rostocker Hauptbahnhof herum. Der Polizei zufolge haben sich die Jungen auf die Bahnsteigkante gesetzt und ihre Beine in den Gleisbereich baumeln lassen.

Zuvor hatten sie in den Abfallkörben nach Pfandflaschen gesucht, die von den an- und abreisenden Fußballfans und Reisenden zurückgelassen wurden, um so ihr Taschengeld aufzubessern.

Kinder wurden von der Polizei nach Hause gebracht

Sie gaben den Polizisten gegenüber an, dass die Mutter es erlaubt hätte, sich so weit von der Wohnung zu entfernen. Bei nochmaliger Nachfrage gaben sie dann zu, sich auf eigener Faust von ihrem Zuhause entfernt zu haben.

Die Kinder wurden im Streifenwagen zu ihren Eltern gebracht. Neben einer Predigt von den Eltern gab es noch eine eindringliche Belehrung von den Beamten zum Verhalten und den Gefahren an Bahnanlagen.

Lesen Sie auch:

Von OZ