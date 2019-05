Rostock

Er gehört zu den wichtigsten Komponisten in der Geschichte der Musik, bis heute erklingen seine Kompositionen aus Kirchen und Konzertsälen: Johann Sebastian Bach gilt als einer der bekanntesten und bedeutendsten Musiker überhaupt. Was ihn so besonders macht, erklärt Professor Markus Johannes Langer in der nächsten Vorlesung der Kinder-Uni. Am 29. Mai findet die Veranstaltung von Universität und OSTSEE-ZEITUNG um 15 Uhr auf dem Ulmencampus statt. Und dieses Mal dreht sich alles um die Musik und ein Genie.

Aus dem Leben des Komponisten

Die Kinder-Uni hat einen ganz besonderen Dozenten eingeladen, um über Johann Sebastian Bach zu sprechen: Professor Markus Johannes Langer leitet seit 2000 an der St.-Johannis-Kirche in Rostock eine der größten Kantoreien Norddeutschlands. Langer studierte schon vor dem Abitur an der Münchner Musikhochschule das Hauptfach Orgel. Hinzu kam das Studium der Evangelischen Kirchenmusik sowie das Aufbaustudium im Hauptfach Chordirigieren, das er mit der Auszeichnung „Meisterklassendiplom“ abschloss. Es ist dem Kantor und Organisten eine Herzensangelegenheit, über Johann Sebastian Bach zu referieren. „Er ist einer der wichtigsten Komponisten unserer Geschichte“, sagt der 47-Jährige. In seiner Vorlesung werde er aus dem Leben des Komponisten erzählen. „ Bach kam aus einer Musikerfamilie, in seinem Elternhaus wurde viel musiziert“, setzt Langer an und ergänzt: „Allein das Familienleben der Bachs ist spannend, gerade für Kinder.“ So soll Johann Sebastian Bach schon als Kind heimlich Noten aus dem Schrank seines Bruders genommen haben, um sie zu studieren und abzuschreiben. Die Eltern von dem jungen musikalischen Talent starben, als Bach nur zehn Jahre alt war.

Gemeinsam singen

Bei der Kinder-Uni soll es aber nicht nur um die Biographie des großen Musikers gehen, sondern auch darum, gemeinsam zu singen. Deshalb bringt Markus Johannes Langer die Kinderchöre der St.-Johannis-Kirche, in denen unter seiner Leitung über 100 Kinder von sechs bis zwölf Jahren singen, mit. „Ich möchte mit allen Kindern im Auditorium singen“, kündigt der Dozent an. Dabei werde er Stücke von Bach vorstellen und so den Nachwuchsstudenten das Werk des Komponisten näher bringen. „Als Organist spielt man Bach rauf und runter. Es sollte ein Pflichtthema an unseren Schulen werden. Das möchte ich unterstützen und schon bei den Kleinen anfangen“, erklärt Langer. Der Honorarprofessor bedauere, dass es in Mecklenburg-Vorpommern immer weniger Musikunterricht gebe. „Zwischendurch wurde Johann Sebastian Bach sogar vom Lehrplan gestrichen“, erklärt er. „Da muss man gegenwirken.“ Und schließlich kenne jeder einige der berühmten Bach-Melodien. „Nur weiß nicht jeder, von wem sie sind.“

Nachklang des Bach-Festes

Fast 270 Jahre ist Johann Sebastian Bach nun schon tot. Wie sehr das barocke Musikgenie aber bis heute geschätzt und gefeiert wird, zeigte das diesjährige Bachfest. 15.000 Besucher lockte es in 80 Veranstaltungen des Festivals. Eingebettet in das Doppeljubiläum „800 Jahre Hansestadt Rostock“ und „600 Jahre Universität Rostock“ fand das Bachfest unter der Schirmherrschaft der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vom 10. bis 19. Mai in Rostock statt. Und auch für Ludwig van Beethoven blieb der große Barockmeister und dessen unerschöpflicher Einfallsreichtum nicht unentdeckt. Er sagte über ihn: „Nicht Bach, sondern Meer sollte er heißen.“

Kinder-Uni Die Kinder-Uni Rostock gibt es seit 13 Jahren und sie bietet spannende und erlebnisreiche Vorlesungen für Kinder. Die Veranstaltung findet im Audimax in der Ulmenstraße 69 statt. Von März bis Juni und von September bis Dezember verwandelt sich der große Hörsaal einmal im Monat an einem Mittwoch von 15:00 Uhr bis 15:45 Uhr in eine Kinder-Uni. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Nachwuchsstudenten bekommen sogar einen Kinder-Uni-Studienausweis. Kommende Veranstaltungen: „ Johann Sebastian Bach - ein spannender Besuch bei einem Genie“: Vortrag von Prof. Dr. Markus Langer am 29. Mai 2019. „Wer findet Nemo? Von zauberhaften Wohn- und Lebensgemeinschaften im tropischen Meer“; Vortrag vom Rostocker Zoo am 26. Juni 2019. Weitere Infos: www.kinderuni-rostock.de

