Rostock

Wie ist es, als Kind auf der Flucht zu sein? Dieser Frage möchte die Kinder-Uni Rostock am Mittwoch um 15 Uhr bei „...und plötzlich ist Krieg: Was es für Kinder bedeutet, auf der Flucht zu sein“ auf den Grund gehen. Dabei geht es konkret um das Schicksal eines neunjährigen Jungen aus Kiew, der in die Hansestadt geflohen ist.

„Die Kinder sollen so einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, vor dem Krieg aus der Heimat zu fliehen – und den Vater zurücklassen zu müssen“, sagt Jens Brachmann vom Lehrstuhl für Allgemeine Pädagogik und Historische Wissenschaftsforschung.

Kinder-Uni Rostock hat Film produziert

Die Kinder-Uni findet immer im Audimax statt – doch ausgerechnet am Mittwoch sei der Saal belegt. Die Vorlesung für die Schülerinnen und Schüler kann dann also nicht wie gewohnt stattfinden. Als Lösung haben sich Brachmann und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Elen Fübbeker etwas Besonderes überlegt: Sie haben zusammen mit dem Gebeg Medien Team aus Rostock einen kleinen Film produziert, der den Kindern dann am Mittwochnachmittag auf der Website der Kinder-Uni Rostock gezeigt wird. Danach sei der Film auch auf dem YouTube-Kanal der Kinder-Uni jederzeit aufrufbar.

In dem 35-minütigen Film liest Brachmanns Tochter Martha die Geschichte eines Jungen vor, der von Kiew nach Rostock floh. Den Jungen, berichtet Fübbeker, gebe es wirklich. Sie selbst hat ukrainische Wurzeln und hat ihn im Rahmen ihrer Spendenarbeit kennengelernt. Einige Details hätten sie der Geschichte jedoch hinzugefügt. Nachdem Martha die Geschichte beendet hat, folgt ein Zwiegespräch zwischen den beiden Pädagogen. Sie beantworten Fragen und kommentieren die Geschichte des Jungen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir müssen die Kinder da abholen, wo sie sind“, sagt der Pädagoge. Außerdem sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Jungen identifizieren können. Nach der Veranstaltung haben die Kinder dann die Möglichkeit, ihre Fragen an den Briefkasten der Kinder-Uni Rostock zu schicken.

Von Julia Kaiser