Rostock

Es ist nicht mal 0,1 Mikrometer groß und sorgt dennoch weltweit für Einschränkungen, Ärger und kranke Menschen: das Coronavirus. Und um das ging es am 30. März bei der ersten Vorlesung des Sommersemesters der Kinder-Uni Rostock. Uni-Rektor Prof. Dr. Wolfgang Schareck erklärte in einer kurzweiligen Veranstaltung, dass unvorstellbare zehn Milliarden der winzig kleinen Viren – also mehr als alle Menschen auf der Erde – auf einen Quadratzentimeter passen würden. Also eine Fläche, die kleiner ist als ein Fingernagel. Und warum diese Winzlinge dennoch so großen Einfluss auf unser aller Leben haben.

Coronavirus verhindert Vorlesung im Hörsaal

Genau dieses Virus war zum Beispiel der Grund dafür, dass Kinder die Vorlesung nicht wie gewohnt im großen Hörsaal der Uni (dem so genannten Audi-Max mit 520 Sitzplätzen) verfolgen konnten. Sondern nur zu Hause am Rechner oder Smartphone.

Viren haben viele Formen

Und dabei, erklärte Schareck, sei ein solches Virus so klein, dass man es nicht mal in einem normalen Lichtmikroskop sehen könne. Sondern nur mit hochmodernen Elektronenmikroskopen. Damit könnten Wissenschaftler dann auch die vielen unterschiedlichen Formen von Viren erkennen, so Schareck. „Es gibt Viren, die sind rund, andere sind keulen- oder kegelförmig, andere sehen aus wie ein Kristall oder – zum Beispiel das Coronavirus – wie eine Kugel mit Zacken.“

Ein Virus ist nicht mal ein Lebewesen

Eine weitere Überraschung für viele der Online-Zuschauer: Ein Virus ist kein Lebewesen. Denn es fehlten ihm viele Eigenschaften, die Lebewesen ausmachen: Es könne sich nicht aus eigener Kraft bewegen, habe keinen Stoffwechsel, könne sich nicht fortpflanzen und bestehe nicht – wie alle Pflanzen, Tiere und auch wir Menschen – aus Zellen.

Handschellen für Krankheitserreger

Und dennoch könnten manche Viren, wie zum Beispiel das Coronavirus, gefährlich sein, erklärte Schareck. Aber: Neben den Masken, die sehr gut vor Viren schützten, würden vor allem Impfungen helfen. Denn dadurch könnten Menschen Antikörper bilden, die das Virus dann in – symbolische – Handschellen legten. Er selbst sei jedenfalls schon viermal geimpft. Und hoffe sehr, dass die sogenannte Pandemie bald ein Ende hat.

Nächste Kinder-Uni zum Ukraine-Konflikt

Wie dem auch sei: Die nächste Kinder-Uni-Vorlesung findet noch mal online statt. Am 27. April um 15 Uhr wird Professor Jens Brachmann unter der Überschrift „...und plötzlich ist Krieg: Was es für Kinder bedeutet, auf der Flucht zu sein“ über die Folgen des Ukraine-Konfliktes sprechen. Dafür will er zusammen mit seiner Mitarbeiterin Elen Fübbeker, die selbst ukrainische Wurzeln hat, Videoclips produzieren und sie den jungen Zuschauern am Bildschirm zeigen. Ab Mai sollen dann – voraussichtlich – interessierte Kinder wieder im Hörsaal teilnehmen können.

Von Thomas Luczak