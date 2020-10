Die nächste Veranstaltung ist am 28. Oktober 2020 mit dem Thema „Wieso sind Blumen farbig?“. Julius Köhler und Juliane Rexroth von der Universität Rostock, Experten in Allgemeiner und Spezieller Botanik, werden die Vorlesung halten. Anmelden können Sie sich und Ihre Kinder ab jetzt, indem Sie eine Mail an wiebke.loseries2@uni-rostock.de senden. Das Angebot richtet sich wie gewohnt an Kinder im Grundschulalter.