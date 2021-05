Am 19. Mai online - Kinder-Uni in Rostock: „Wie fragt man einen Computer Löcher in den Bauch?“

In der nächsten Kinder-Uni- Veranstaltung in Rostock geht es um Google, Alexa und Co. Wie Kinder im Internet Antworten auf ihre Fragen finden, erklärt die Physikerin und Didaktikexpertin Andrea Sengebusch am 19. Mai online im Audimax.