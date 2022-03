Kinder-Uni in Rostock startet online mit den Themen Corona und Krieg

Rostock-Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Mit zwei (leider) brandaktuellen Themen startet die Kinder-Uni am Mittwoch ins Sommersemester. Zunächst wird Rektor Wolfgang Schareck – selbst Mediziner – höchstpersönlich über Corona sprechen.

Am 27. April geht es dann um den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen der Flucht davor auf die Kinder. Die beiden Veranstaltungen werden online stattfinden. Ab Mai sollen interessierte Kinder dann wieder im Hörsaal teilnehmen können.

Virus ist nicht fassbar

Mit der Wahl des Auftaktthemas will Professor Schareck gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Einerseits gehe es um das Virus und wie man sich davor schützen könne. Andererseits sei es wichtig, den Kindern den Hintergrund zu erklären, warum sie zum Start nicht an die Uni kommen dürfen, sondern zu Hause vor dem Rechner zuschauen müssen.

Für Kinder sei Corona teilweise schwer zu verstehen, erklärt Schareck: „Das Virus ist unsichtbar und nicht fassbar.“ Er wolle daher erklären: „Was sind Viren? Wie vermehren sie sich? Wo sind sie auch nützlich?“

Impfgegner kein Thema

Letzteres mag vielen Zuhörern angesichts der Corona-Erfahrungen erst einmal merkwürdig vorkommen, doch Schareck betont: „Viren tragen in der Natur dazu bei, das ökologische Gleichgewicht herzustellen.“ Und in der modernen Medizin können Viren Genabschnitte transportieren und so Zellen dazu bringen, etwas zu tun, was sie sonst nicht tun würden.

Schareck will auch beschreiben, wie man sich vor Corona schützen kann, indem man die körpereigene Abwehr stärkt und „wie schwer es uns fällt, Menschen davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen.“ Das Thema Impfgegner will der Mediziner jedoch aussparen.

Und plötzlich ist Krieg

Im April wird dann der Pädagoge Professor Jens Brachmann unter der Überschrift „...und plötzlich ist Krieg: Was es für Kinder bedeutet, auf der Flucht zu sein“ über die Folgen des Ukraine-Konfliktes sprechen. Dafür will er zusammen mit seiner Mitarbeiterin Elen Fübbecker, die selbst ukrainische Wurzeln hat, verschiedene Videoclips produzieren und sie den jungen Zuschauern am Bildschirm zeigen.

Brachmann hatte in der Kinder-Uni schon einmal über Kinderrechte gesprochen. Auch dieses Mal soll es vor allem um Kinder gehen: „Wir betrachten Krieg, Flucht und Vertreibung aus der Perspektive des Kinderschutzes“, erklärt der Experte. „Das ist eine fundamentale Erfahrung für viele Kinder, die sich jetzt gerade direkt vor unserer Haustür ereignet.“

Was passiert mit den Kindern?

Die Vereinten Nationen verlangen in ihrer Charta den besonderen Schutz von Kindern bei Flucht und Vertreibung. „Weltweit ist jedes sechste Kind in einem Kriegsgebiet oder auf der Flucht“, sagt Brachmann. „Was passiert mit diesen Kindern?“

Dieses Thema spiele für die Kinder in Rostock nicht nur wegen der ukrainischen Flüchtlinge, denen sie vielleicht in der Schule begegnen, eine Bedeutung: „Viele Kinder haben auch Flucht in der Familie erlebt. Dieses Thema kommt jetzt wieder hoch.“ Im heutigen Mecklenburg-Vorpommern hatten sich nach Kriegsende 1945 viele Vertriebene aus Ostpreußen oder Schlesien niedergelassen.

Womit fahren wir in der Zukunft?

Die geplante erste Präsenzveranstaltung der Kinder-Uni am 2. Mai behandelt ein Thema, das ebenfalls durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Diskussion um die Abhängigkeit von russischer Energie zusätzliche Brisanz bekommen hat: „Womit fahren wir in Zukunft? – Von Kraftstoffen, Batterien und Motoren“. Darüber spricht Professor Bert Buchholz von der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik.

Welche Regeln dann im Hörsaal gelten werden, könne jetzt noch nicht gesagt werden, so Rektor Schareck. „Ich fürchte, es wird eine große Aufbauarbeit sein, wieder so viele Besucher zu begeistern wie vor der Pandemie.“ Dabei sei die Kinder-Uni eine „hervorragende Möglichkeit, Kinder schon früh an wissenschaftliches Denken heranzuführen“, betont er.

Warum singt man auf der Bühne?

Auch eine Sommer-Kinder-Uni in Zusammenarbeit mit dem Volkstheater ist geplant: „Laut, hoch, leise, tief: Warum singen Menschen auf der Bühne?“, erklärt Regisseur Bert Holzapfel am 29. Juni. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 15 Uhr. Die Online-Vorlesungen sind unter www.kinderuni-rostock.de abrufbar.

Von Axel Büssem