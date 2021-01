Kinder in MV bekommen Gutscheine für FFP2-Masken: Was steckt dahinter?

Rostock

FFP2-Masken für Kleinkinder – diese Überraschung erleben gerade einige Eltern in Mecklenburg-Vorpommern, wenn sie in ihren Briefkasten schauen. Auch der Autor dieses Textes hat von der Krankenkasse Masken-Gutscheine für seine beiden Töchter bekommen. Eine fünf Jahre alt, die andere ein Jahr. Beide leben in Rostock und sind völlig gesund. 15 Stück pro Kind zum Preis von je zwei Euro gibt es für die Mädchen in der Apotheke. Die Oma der beiden wartet bis heute auf die Gutscheine.

Weitere Eltern im Land berichten ebenfalls, derartige Post bekommen zu haben, auch bundesweit häufen sich die Meldungen. Was steckt dahinter – sollten die vergünstigten Masken nicht älteren Menschen vorbehalten bleiben? Die professionellen Masken wie FFP2 oder OP-Masken gelten als deutlich sicherer als herkömmliche Stoffmasken. Im öffentlichen Nahverkehr und im Handel sind sie mittlerweile Pflicht. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Schutzausrüstung besonders gefährdeten Menschen zur Verfügung zu stellen.

Drei Gruppen für Versand von FFP-2 Masken festgelegt

Anruf bei der AOK Nordost, die die Gutscheine für FFP2-Masken im Auftrag der Bundesregierung an die zwei Kinder verschickt hat. Dort sind in den vergangenen Tage mehrere Anfragen dieser Art eingegangen. „Die Bundesregierung hat festgelegt, nach welchen Kriterien die Gutscheine durch die Krankenkassen verschickt werden“, erklärt Pressesprecher Markus Juhls. Die Menschen seien in Altersgruppen eingeteilt worden – erst kommen die über 75-Jährigen, dann Personen über 70 und schließlich alle über 60-Jährigen.

Wie kommt da aber jetzt ein Kleinkind rein? Wahrscheinlich über die zweite Gruppe, vermutet Markus Juhls. In die fallen alle Versicherten mit bestimmten Krankheitsbildern, unabhängig vom Alter. Dazu zählen zum Beispiel Lungenerkrankungen, Herz- oder Niereninsuffizienz, Demenz, Schlaganfall oder Krebserkrankungen, aber auch eine Risikoschwangerschaft.

Doch die Kinder des Autors sind gesund, warum also die Gutscheine? eine Erklärung dafür hat Juhls nicht. „Manchmal reicht eine längst vergessene ärztliche Untersuchung. Wir verschicken lieber zu viel Gutscheine, als zu wenig“, sagt sie. Selbst Tote könnten versehentlich angeschrieben werden, weil der Verwaltungsprozess lange dauere. „Das tut uns dann sehr Leid.“

Aufwand für Versand von Schutzmasken ist enorm

Die Logistik sei sehr aufwendig. Allein die AOK, eine der größten Krankenversicherungen in Deutschland, muss Briefe mit Gutscheinen an 10,5 Millionen Versicherte verschicken. Diese müssen fälschungssicher sein und werden deshalb von der Bundesdruckerei gedruckt. Die AOK Nordost, zu der auch MV gehört, muss 810.000 Gutscheine verschicken. Die erste Gruppe (älter als 75) ist durch, derzeit werden Briefe an Gruppe zwei verschickt (über 70 und Risikogruppen). Gruppe drei kommt im Februar an die Reihe.

Was nun tun mit den Masken für die Kinder? Die Kleinen können damit jedenfalls nichts anfangen, sie passen ihnen gar nicht richtig. Experten wie Kinder- und Jugendärzte raten ohnehin davon ab, sie Kindern aufzusetzen. Vielleicht ist es eine gute Idee, die Masken in dem Fall einfach an Oma und Opa weiterzureichen.

Von Alexander Müller