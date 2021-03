Rostock

Der Nordosten hat ein ganz dickes Problem: Bereits bei Kindern und Jugendlichen nehmen Übergewicht und Fettleibigkeit stark zu. „Beginnend bei den Drei- bis hin zu den 14-Jährigen zeigen die aktuellen Vorsorgeuntersuchungen Gewichtszunahmen zwischen zwei und zehn Kilogramm.“ Das verdeutlicht der Güstrower Kinderarzt Steffen Büchner.

Hier wirke sich beispielsweise der aufgrund des Lockdowns erfolgte Zusammenbruch des Breitensports aus, so der Pressesprecher des Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Damit festigt MV seinen unrühmlichen Spitzenplatz als Hochburg der Dicken bundesweit.

40 Prozent der Achtklässler übergewichtig

„Hierzulande sind bereits bei der Einschulung mehr als 13 Prozent der Abc-Schützen übergewichtig“, betont Prof. Dr. Ralf Schiel. Noch problematischer sei, dass etwa 40 Prozent der Achtklässler deutlich zu schwer bzw. fettleibig sind, so der Chefarzt des Hauses „Gothensee“ der Medigreif Inselklinik Heringsdorf auf Usedom. Diese Reha-Einrichtung behandelt seit mehr als 20 Jahren stark übergewichtige Kinder und Jugendliche.

„Dass bereits Zwölfjährige mehr als 100 Kilo auf die Waage bringen, ist leider keine Ausnahme“, sagt Dr. Kristina Lenz, Oberärztin der Chirurgie in den Helios Kliniken Schwerin. Hier seien schwerste chronische Erkrankungen programmiert.

Enorme Langzeitkosten Etwa 70 Prozent der 14-Jährigen,die an Fettleibigkeit leiden, nehmen die überschüssigen Pfunde mit in das Erwachenenalter. Die Risiken, dass sie aus diesem Grund häufig an gefährlichen Folgeerkrankungen – beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Problemen – leiden, ist hoch. Auf rund 192 000 Euro belaufen sich laut Prof. Dr. Steffen Fleßa, Leiter des Lehrstuhls Gesundheitsmanagement der Uni Greifswald, die entsprechenden Lebenszeitkosten, wenn sich der Heranwachsende zu einem adipösen Erwachsenen entwickelt. Der überwiegende Teil der Kosten ist für die Behandlung der assoziierten Krankheiten nötig. Hinzu kommen die Behandlungskosten der Adipositas (z. B. bariatrische Chirurgie) und indirekte Kosten. Diese entstehen beispielsweise bei frühzeitiger Verrentung oder Berufsunfähigkeit.

Nieren- und Leberschädigungen bei Jugendlichen

„Denn die zusätzlichen Pfunde nehmen die meisten Jugendlichen ins Erwachsenenalter mit“, bestätigt Büchner. Die Folge: Bereits bei 17-Jährigen sind häufig Nieren- und Leberschädigungen, die Begünstigung von Diabetes Typ 2 und Wirbelsäulenproblemen, zu beobachten.

„Auf uns rollt ein regelrechter ,Tsunami’ zu“, warnt Prof. Dr. Hans-Christof Schober. Der Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV des Klinikums Südstadt Rostock verweist darauf, dass landesweit bereits rund 450 000 Frauen und Männer als fettleibig gelten. Sie bringen also mindestens 120 Kilo auf die Waage. Erschreckend: Mehr als 80 000 der superschweren Frauen und Männer in MV leiden bereits an Adipositas Grad III. Sie besitzen einen BMI von über 40. Damit wiegen sie in der Regel mehr als 120 Kilogramm.

Das Bemühen um gesunde Ernährung müsse bereits in den Kitas verstärkt werden. Und Schüler bräuchten täglich mindestens eine Stunde Bewegung, so Prof. Schober. „Der Breitensport sollte sich stärker auch für übergewichtige Jugendliche öffnen. Zudem sind wöchentlich mindestens zwei 30-minütige Ausdauereinheiten nötig“, ergänzt Büchner.

Prof. Hans-Christof Schober, Chefarzt der Klinik Innere Medizin IV des Klinikums Südstadt Rostock Quelle: Dietmar Lilienthal

Schlagkräftiges Netzwerk überfällig

„Die verschiedensten Maßnahmen gegen Adipositas müssen landesweit gebündelt werden. Ein schlagkräftiges Netzwerk ist überfällig“, erklärt Prof. Dr. Dietmar Enderlein, Vorstandsvorsitzender der Greifswalder Medigreif-Unternehmensgruppe. Zu den Netzwerkpartnern werden unter anderem fünf Schweriner Ministerien, die Staatskanzlei, die Universität Stettin, die Uni Greifswald, die Hochschule Wismar, Ernährungsberater und der Kreissportbund Vorpommern-Greifswald gehören.

Von Volker Penne