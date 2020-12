Rostock

Rostock wächst – auch am Fuße der Alterspyramide: Mehr als 2000 Babys darf die Hansestadt mittlerweile wieder pro Jahr begrüßen, die Zahl der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren ist seit 2005 um gut ein Viertel gestiegen.

Zusammengefasst: Jeder achte Bürger Rostocks ist noch ein Kind. Und für die sollen Verwaltung, Politik und auch Unternehmen künftig mehr denn je machen: Die CDU der Hansestadt fordert, dass sich Rostock offiziell um den Titel „Kinderfreundliche Stadt“ der Vereinten Nationen bemühen soll.

CDU legt erste Ideen vor

„ Rostock ist bereits eine Stadt, in der Kinder und Jugendliche sich wohl fühlen können“, sagt Rostocks CDU-Chef Daniel Peters, selbst Vater eines kleinen Sohnes. „Doch wir müssen noch mehr tun, um Eltern und Großeltern, vor allem aber Kindern das Leben im kinderfreundlichen Rostock nochmal zu verbessern.“

1. Mehr Spielplätze , bessere Spielplätze

Lia-Amelie Wangler (6) geht noch in den Kindergarten. Auf die Frage, was ihr in Rostock fehlt, ruft sie aufgeregt: „Ein Prinzessinnenspielplatz mit einer Burg und einer Riesenschaukel!“ Quelle: Jessica Glauser

Insgesamt 240 öffentliche Spiel- und Sportplätze (Stand: 2019) gibt es in Rostock. Das klingt viel, ist es aber nicht – meint die CDU: Denn zu den 240 Anlagen zählen gerade mal zwölf Anlagen für all jene, die gerne Skateboard fahren. Klassische Spielplätze gibt es gerade mal 119. „Wir haben den Etat der Stadt für Unterhalt und Neubau schon erhöht. Aber das reicht nicht“, so Peters. Er will ein Spielplatz-Programm auflegen, bis 2025 soll es abgeschlossen sein: „Es darf bis zur Buga keine schlechten Spielplätze mehr geben. In allen Stadtteilen müssen die Anlagen sauber, ordentlich, gepflegt sein – und sicher.“

Bei der sechsjährigen Lia-Amelia Wangler rennen die Christdemokraten damit jedenfalls offene Türen ein. Was sich die junge Rostockerin besonders wünscht für „ihre“ Hansestadt: „Einen Prinzessinnenspielplatz mit einer Burg und einer Riesenschaukel!“

2. Sprechstunde beim Oberbürgermeister

Der Rathaus-Chef soll zum Wünsche-Onkel werden – zumindest soll er sich die Sorgen, Nöte und Wünsche der jüngsten Bürger anhören. „Wie die Kinder zu unseren großen Vorhaben stehen, was aus ihrer Sicht in Rostock gut oder schlecht läuft – das ist genauso wichtig wie die Sicht der Erwachsenen. Denn viele Projekte schieben wir für die Zukunft an; für das Rostock, in dem die Kinder von heute mal das Sagen haben werden“, sagt Peters.

3. Ein Parlament für Jüngsten

Für Menschen mit Behinderungen gibt es in Rostock einen Beirat, für Migranten ebenso und auch für die Senioren. Und diese Interessenvertretungen bringen sich seit Jahren aktiv – mit Ideen und Anregungen – in die Politik und in Entscheidungen ein. In Rostock binden viele Ortsbeiräte Kinder ein, nur stadtweit haben die Kleinen bisher kein eigenes Gremium. Während in vielen Städten im Land – in Wismar etwa oder auch in Bad Doberan – Kinder- und Jugendparlamente gegründet wurden, gibt es das in Rostock nicht. „Das könnte eine Idee sein. Möglich wäre es aber auch, eine Kinder-Fragestunde – ähnlich der Bürgerfragestunde – in der Bürgerschaft einzurichten“, so CDU-Chef Peters. Helfen könnte ein Kinder-Beauftragter, den es ebenfalls im Rathaus bisher nicht gibt.

Elisabeth Stephanski (8) geht oft mit ihren Eltern in Gehlsdorf schwimmen, aber ihr fehlt ein Spaßbad für Kinder mit riesigen Rutschen. Außerdem sind ihr die Spielplätze zu dreckig. Quelle: Jessica Glauser

4. Preise für Firmen

Wer seinen Mitarbeitern flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht, bei der Kinderbetreuung unterstützt oder sich aktiv für die Zukunft der Kinder einbringt – der soll belohnt werden: Die CDU will Firmen unterstützen, die sich besonders für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark machen. Ein Ansatz: „Wir zeichnen jährlich das kinderfreundlichste Unternehmen und den kinderfreundlichsten Verein aus“, so Peters. Das könne für die Firmen auch im Kampf um neue Arbeitnehmer ein Bonus sein.

5. Wohnraum für Familien

Ein großes Problem für Familien in Rostock bleibt die Wohnungssuche: Wohnungen mit vier oder fünf Zimmern sind Mangelware. Wer es sich leisten kann, wandert mit den Kindern ins Umland ab – ins Eigenheim am Stadtrand. „Wir müssen beim Wohnungsbau stärker die Bedürfnisse von Kindern und Familien berücksichtigen“, so Peters. Das sehen Sophia Roskothen (28) und Tochter Ylva (8 Monate) ganz genau so: „Zu einer kinderfreundlichen Stadt gehört auch bezahlbarer Wohnraum für Familien.“

Auch die Linke hat Peters bereits auf seiner Seite: „Kinder und Jugendliche direkt zu beteiligen und zu befragen, wenn beispielsweise in einem Stadtteil gebaut wird, wäre sicher lehrreich auch für uns Erwachsene“, sagt Linken-Chefin Eva-Maria Kröger. „Wir müssen die Entwicklung der Stadt auch durch Kinderaugen bewerten. Bei der Buga sollten wir damit anfangen.“

Sophia Roskothen (28) und Tochter Ylva (8 Monate) fordern: „Zu einer kinderfreundlichen Stadt gehört auch bezahlbarer Wohnraum für Familien.“ Quelle: Frank Söllner

6. Sicherheit im Verkehr

Grüne und CDU sind sich bereits einig: Zu einer kinderfreundlichen Stadt gehört auch ein kinderfreundlicher Verkehr. Kostenlosen Nahverkehr gibt es bereits für alle Schüler und alle Kinder unter sechs Jahren. Die Grünen würden das Angebot gerne noch ausbauen. Und: Rostock brauche mehr Radwege – damit auch die Jüngsten sicher mobil sein können.

Und auch dafür gibt es Rückendeckung vom Nachwuchs. Die Schwestern Frida und Ivy (beide 11) aus der Stadtweide leben gern in Rostock. Aber Ivy fordert auch: „Wir brauchen mehr Fahrradwege“, antwortete Ivy spontan. Und Frida ergänzt: „Die Umwelt könnte sauberer sein. Es liegt einfach zu viel Zeug rum.“

Wie die Stadt noch kinderfreundlicher werden kann? „Mehr Fahrradwege“, antwortete Ivy spontan. Und Frida ergänzt: „Die Umwelt könnte sauberer sein. Es liegt einfach zu viel Zeug rum.“ Die beiden sind elf Jahre alt. Quelle: Ove Arscholl

7. Schwimmen und Spielen

Ganz oben auf der Wunschliste der Jüngsten scheint eine neue Schwimmhalle zu stehen. Den Bau eines neuen Bades in Schmarl hat die Bürgerschaft zwar bereits auf den Weg gebracht, aber ob der den Vorstellungen der Jüngsten entspricht? Elisabeth Stephanski (8) geht oft mit ihren Eltern in Gehlsdorf schwimmen, aber ihr fehlt ein Spaßbad für Kinder mit riesigen Rutschen. Nur zu schwimmen – das sei schließlich anstrengend. Und auch Pauline Marie Langner (9) aus der Südstadt möchte ein Spaßbad.

Pauline Marie Langner (9) geht in die 3. Klasse der Don-Bosco-Schule in der Südstadt. In Rostock fehlen ihr ein Spaßbad, größere Spielplätze und ein Trampolinhaus mit Kletterwand in der Südstadt. „Wir brauchen sowas wie ein Freizeitzentrum für Bastelkurse, zum Spielen oder um Freunde kennenzulernen.“ Quelle: Jessica Glauser

Von Andreas Meyer