Rostock

Ein Anblick der Verwüstung: Am Dienstagabend haben acht Kinder und Jugendliche am S-Bahn-Haltepunkt Bramow in Rostock randaliert. Drei zerstörte Wetterhäuschen und ein dutzend eingeschlagene Scheiben gehen auf das Konto der Mädchen und Jungen im Alter von zwölf bis 16 Jahre. Um das Chaos zu verursachen, hat die Gruppe laut Polizeiangaben Schottersteine aus dem Gleisbett genommen, an denen die Beamten auch Blutspuren fanden.

Randalierer auf der Flucht vor den Polizisten

Drei zerstörte Wetterhäuschen und ein dutzend eingeschlagener Scheiben: Eine Gruppe von zwölf- bis 16-Jährigen hat am Dienstagabend am Gleis der S-Bahn in Rostock randaliert. Die Täter flüchteten vor der Polizei, konnten aber schnell geschnappt werden. Einer von ihnen hat sich leicht verletzt. Quelle: Polizei

Ein Zeuge informierte gegen 21.30 Uhr die Polizei über die Randalierer. Die Gruppe flüchtete kurz vor Ankunft der Einsatzkräfte über die Bahngleise in eine angrenzende Grünanlage. Drei der Kinder konnten schnell gefunden werden – eines von ihnen war leicht verletzt. Die Polizei vermutet, dass es sich die Verletzungen bei der Tat zugezogen hat. Kurze Zeit später konnten dann auch noch die restlichen fünf Tatverdächtigen gefunden werden. Währenddessen musste die S-Bahn im Bereich des Tatorts langsamer fahren.

Schaden im oberen vierstelligen Bereich

Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich. Durch die Bundespolizei wurden die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Kinder und Jugendlichen wurden an ihre Fürsorgeberechtigten übergeben.

OZ