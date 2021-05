Rostock/Schwerin

Gefährdet der jahrelange Sparkurs im Gesundheitswesen in MV jetzt die Jüngsten? Die niedergelassenen Kinder- und Jugendärzte in MV und auch die Krankenhausgesellschaft MV warnen vor massiven Versorgungsengpässen in der Kinder- und Jugendmedizin im Land.

Der Grund: Es fehlen Kinderärzte – und das nicht nur in ländlichen Gegenden. Nach dem Ärger um die mögliche Schließung der Geburtenstationen in Bergen auf Rügen und Crivitz drohen nun selbst in Rostock Probleme. Die Rostocker Universitätsmedizin, das größte Krankenhaus im gesamten Land, kann nicht mehr sicherstellen, dass rund um die Uhr ein Kinderarzt für Notfälle mit kleinen Patienten bereitsteht.

Brandbrief an Klinikchef

In einem Brandbrief an Mathias Brodkorb (SPD), den Aufsichtsratschef der beiden Uni-Kliniken im Land, schreiben die Mitgliedsärzte des Berufsverbandes Kinder und Jugendmedizin in MV (BVKJ), dass sie „immer mehr Meldungen“ über Defizite in der Universitätskinderklinik erhalten. Für viele Fachgebiete gäbe es keine Spezialisten mehr – etwa für Herzerkrankungen bei kleinen Patienten.

Nun spitze sich die Lage aber zu: Selbst die Grundversorgung von Kindern könne die Uni nicht mehr sicherstellen – jedenfalls nicht mit ausgebildeten Kinderärzten. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit Fachärzten sei nicht mehr gegeben. Hagen Straßburger, Kinderarzt in Rostock und Obmann im BVKJ, spricht von einem „Armutszeugnis“ und fordert Hilfe vom Land: „Wir müssen bereit sein, für die Gesundheit der Kinder auch Geld in die Hand zu nehmen.“ Wenn eine kleine Geburtenstation in Crivitz in Gefahr sei, demonstriere Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) persönlich für den Erhalt. „Was in Rostock droht, ist viel dramatischer.“

Stellen kaum noch zu besetzen

Und die Uni-Kinderklinik ist kein Einzelfall: „Ambulant bestehen bereits in strukturschwachen Regionen Probleme. Nun wird es auch immer schwieriger, alle Kinderkliniken im Land 365 Tage und 24 Stunden täglich mit Fachärzten zu besetzen“, bestätigt Uwe Borchmann, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft MV. Allein in den Kliniken sind 25 Facharztstellen für Kinder- und Jugendmedizin aktuell unbesetzt. Seine Forderung: Das Land müsse die Ausbildung von Kinderärzten fördern – auch an kleinen Krankenhäusern.

Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) sieht Handlungsbedarf: 133 Kinderarztstellen seien in MV vorgesehen. In den Region Parchim, Rügen und Ludwigslust sucht die KV aktuell sechs Ärzte, die Praxen in der Region übernommen wollen. Die Forderung der Kassenärzte, mehr Mediziner an den beiden Unis in MV auszubilden, sei in der Enquete-Kommission des Landtages abgelehnt worden. Gemeinsam mit der AOK Nordost fördere die KV aktuell die Ausbildung von Kinderärzten in bestehenden Praxen finanziell.

Glawe: Ärzte zu finden ist eine Herausforderung

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) kennt die Probleme: Vor allem Ärzte für den ländlichen Raum zu finden sei eine Herausforderung. Das Land wolle daher nicht nur Landärzte, sondern auch die Ausbildung von weiteren Kinderärzten fördern. „Mittelfristig wollen wir die Versorgung so verbessern.“

Das große Problem sei die Finanzierung: „Das System der Fallpauschalen in der Kindermedizin ist für Kliniken nicht auskömmlich“, sagt Glawe. Bereits Mitte 2020 habe MV eine Bundesratsinitiative für ein neues Finanzierungsmodell bundesweit gestartet. Aktuell verfügen in MV noch 16 Kliniken über Fachabteilungen für Kinder- und Jugendmedizin – mit insgesamt 451 Betten.

Von Andreas Meyer