Kinderbuch aus Rostock: So süß wird Band 2 von „Lieselotte Sommersprosse“

Rostock

Das Wiedersehen mit diesem süßen Rotschopf haben viele Bücherwürmer herbeigesehnt: Lieselotte Sommersprosse, Heldin des gleichnamigen Kinderbuches, stürzt sich in ihr zweites Abenteuer. Mit dem ersten Band hatte die Rostocker Autorin Anna Jung (28) Ende 2016 einen Überraschungserfolg gelandet. Binnen weniger Wochen war das Buch komplett vergriffen.

Der Nachfolger dürfte sich noch besser verkaufen, denn für den hat sich Anna Jung namhafte Verstärkung ins Boot geholt: Andrea Sokol, erfolgreiche Youtuberin und Food-Bloggerin, steuert kindgerechte Rezepte bei.

Die Hauptrolle aber spielt Lieselotte Sommersprosse. Nachdem der Wildfang mit der markanten Zahnlücke in Band eins einen Geburtstagskuchen für Papa buk, will die Kleine diesmal eine Party schmeißen. Vorher geht es ab in Oma Hannes Garten, Zutaten ernten. „Dort träumt sie sich ins Erdbeerbeet“, verrät Anna Jung. Als Däumelinchen reitet Lieselotte auf einer Schnecke, tanzt mit Mäusen und Marienkäfern und erfährt ganz nebenbei viel Wissenswertes über Pflanzen.

Blick ins Buch: So süß wird der zweite Band von „Lieselotte Sommersprosse“

Zur Galerie Blick ins Buch: So süß ist „Lieselotte Sommersprosse“ Teil 2

Dass Kinder beim Blick ins Buch auf spielerische Art und Weise etwas lernen, ist Anna Jung wichtig. „Viele wissen ja heute leider nicht mehr, wie eine Erdbeerpflanze überhaupt aussieht.“ Sie selbst ist sehr naturverbunden aufgewachsen, in einer Künstlerfamilie.

Kindheit in Künstlerfamilie

Ihr Vater arbeitet als Töpfer in Glashagen, stellt regelmäßig Kunst in seinem Skulpturenpark aus. Die Kreativität liegt Anna Jung also im Blut. „Ich hab’ schon immer viel gemalt.“ Mit Anfang 20 entwickelt sie ihre Figur Lieselotte Sommersprosse. Weil Heftchen mit der kleinen Heldin bei Freunden und Familie gut ankommen, entschließt sich Anna Jung, dem Mädchen ein ganzes Buch zu widmen. „Als ich zum ersten Mal ein Exemplar in einer Buchhandlung liegen sah, war das ein ganz besonderes Gefühl.“ Eines, das sich beim zweiten Band wohl wieder einstellen dürfte.

Der knüpft ans Erfolgsrezept seines Vorgängers an: Die Geschichte erzählt Anna Jung in kurzen, selbst verfassten Zeilen und liebevoll gestalteten Bildern, die den Betrachter von Bullerbü und heiler Welt auf dem Lande träumen lassen. Das kommt nicht von ungefähr, Anna Jung ist Astrid-Lindgren-Fan und mit den Büchern der schwedischen Erfolgsautorin aufgewachsen. Auch heute brauche es nicht viel Brimborium, um junge Leser zu begeistern, ist die Rostockerin überzeugt. „Kinder wollen nicht mit Action und Fantasy überladene Storys, sondern einfach eine gute Geschichte.“

Autorin wird Lehrerin

Mit ihrem Buch möchte sie Drei- bis Sechsjährige ansprechen. 30 bis 40 Seiten soll es umfassen und im April kommenden Jahres veröffentlicht werden. „Ich bin so gut wie fertig, es fehlen nur Details“, sagt Anna Jung. Am Buch arbeitet sie seit Erscheinen ihres Erstlingswerkes. Weil die angehende Englisch- und Deutschlehrerin aber noch studiert – das Staatsexamen steht im Frühjahr an – und zehn Stunden pro Woche an einer Regionalschule unterrichtet, hat die Arbeit am zweiten Buch länger gedauert als gedacht.

Den farbenfrohen Bildern sieht man es nicht an, aber im Gegensatz zu „Lieselotte Sommersprosse und die Geburtstagsüberraschung“ ist der noch titellose Nachfolger komplett digital entstanden. Anna Jung hat Pinsel und Aquarellfarben gegen ein Grafik-Tablet eingetauscht. Den Zeitaufwand erspart ihr die Technik nicht: Bis zu 30 Stunden Arbeit stecken in jedem Bild.

Youtuberin verrät Koch-Rezepte

Mit den bildschönen Szenen weckt Anna Jung die Lust aufs Landleben und bietet auch gleich, was es braucht, sich einen Hauch davon in die heimische Küche zu holen. „Das Buch soll einen Mehrwert haben, deshalb wird es eine Rezepteinlage geben.“ Limo, Kuchen, Erdbeermarmelade – wie man die Leckereien herstellt, erklärt Andrea Sokol. Die Autorin und Lifestyle-Bloggerin hat allein auf Youtube mehr als 80 000 Abonnenten. Denen wird sie auch Lieselotte ans Herz legen. „Ich bin gespannt, wie das ankommt“, sagt Anna Jung.

Bei zwei Werken soll es nicht bleiben. „Ich hab’ Lust auf ein drittes Kinderbuch und auch schon eine neue Figur dafür in petto“, verrät Anna Jung. Doch das ist eine andere Geschichte und will ein andermal erzählt werden.

Bücher für Kinder: Lesenswertes aus Rostock und der Region „Im ABC durch Rostock mit Max und Mila“, 14,95 €, Verkaufsstellen unter www.maxundmila.de „...und morgen sieht die Welt ganz anders aus“, Teil 1: „Der Regenbogensee“ ISBN: 978-3-9818844-0-1 , 12,90 €; Teil 2: „Noahs Baumhaus“, ISBN: 978-3-9818844-3-2 , 12,90 € „Superhannes – Mission Flugmodus!, 12,95 € auf www.hannes-biene.de „Miro und Milena: Die Entführung“, ISBN: 978-3-356022551, 8 € „Coole Abenteuer aus acht Jahrhunderten – Laura und Niclas entdecken Rostock“, ISBN: 978-3-942673-89-1, 15 € „Lotte und der Wind“, ISBN: 978-3752833102, 7,99 € „Anpfiff um halb vier“, ISBN: 978-3356018738, 14,90 € „Von Zwergen, Geistern und viel Meer – … sagen (hafte) Geschichten aus Mecklenburg-Vorpommern“, ISBN: 978-3943168358, 9,90 € „Bruno Bücherwurms Vorlesegeschichten“, ISBN: 978-3946732235, 19,90 € „ Hein Hannemann auf großer Fahrt“, ISBN: 978-3940206428, 9,90 € „Das Gretzo will segeln: Ein Ostsee-Kinderbuch“, ISBN: 978-3863867553, 9,90 € „Der Löwe und der Spatz – Lustige Tiergeschichten aus dem Rostocker Zoo“, ISBN: 978-3867852197, 7,99 € „Mama, wo ist eigentlich gestern hin?“, ISBN: 978-3356014204, 14,95 € „Fairytales of Fertigmann“, 55 €, auf www.rando.de „Bodo und Berta: Tiergeschichten in Gedichten“, ISBN: 978-3867851145, 12,90 €

Lesen Sie auch:

Rostock als Kinderbuch: Die süßesten Seiten der Stadt

Von Antje Bernstein