Ein Ausflug in den Zoo inklusive Ziegenfütterung, eine Prinzessin, die nach Hause kommt, oder in luftiger Höhe im Kletterwald: In Rostock haben Kinder allerlei Möglichkeiten, ihren Geburtstag zu feiern. Quelle: Lisa Fritsche/Dietmar Lilienthal/Susanne Gidzinski