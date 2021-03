Kinderkunstakademie Rostock: Mädchen sexuell im Internet belästigt

Rostock

Schock im Klassenzimmer: An der Rostocker Kinderkunstakademie, eine Grundschule, haben sich jetzt Schülerinnen der fünften und sechsten Klassen mit alarmierenden Nachrichten an ihre Lehrer gewandt.

Die Mädchen wurden in sozialen Netzwerken von männlichen Personen kontaktiert und aufgefordert, diverse Fotos von sich zu schicken. Außerdem sollte ein Treffen vereinbart werden. Doch damit nicht genug: Die betroffenen Schülerinnen erhielten auch noch obszöne Fotos.

„Das versetzt uns in größte Alarmbereitschaft. Als wir davon hörten, haben wir sofort die Polizei eingeschaltet. Wir werden Anzeige erstatten und hoffen, über die polizeilichen Ermittlungen auch die Verantwortlichen zu kriegen“, sagt Sergio Achilles, Geschäftsführer des Institutes Lernen und Leben (ILL), in dessen Trägerschaft sich die Rostocker Schule befindet.

Suche nach weiteren Betroffenen

Es handle sich um mehrere Einzelfälle. Die Kommunikation der Betroffenen sei laut Achilles über soziale Netzwerke und nicht etwa über Klassenchats oder Ähnliches gelaufen. Bei den Belästigern handle es sich also sehr wahrscheinlich um Personen von außerhalb. Der ILL-Chef ist froh, dass sich die Schülerinnen mit diesen Problemen an ihre Lehrer gewandt hätten. „Da kann ich dem Personal nur ein großes Kompliment machen, dass ein solches Vertrauensverhältnis besteht, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Sorgen und Nöten zu den Kollegen kommen“, sagt er.

Gerade bei sexueller Belästigung sei Scham oft ein großes Problem, das dazu führt, solche Vorfälle zu verschweigen. Vonseiten des Kollegiums und der Geschäftsführung hätte man noch am Mittwoch ein Schreiben an die Eltern aufgesetzt, um diese zu informieren und zu sensibilisieren. Außerdem soll so herausgefunden werden, ob es möglicherweise noch mehr Betroffene gibt, die bisher geschwiegen haben.

„Digitale Bildung, aber auch Aufklärung über die Gefahren, die im Internet und in den Sozialen Netzwerken lauern, sind bei uns immer wieder Thema an der Schule – und zwar nicht nur im Gespräch mit den Kindern, sondern auch unter den Kollegen und mit den Eltern“, sagt Achilles. Gerade Letztere brauche es dabei nämlich dringend. „Ohne, dass uns die Eltern dabei unterstützen, geht es nicht.“

Probleme gibt es schon an Grundschulen

Es sei enorm wichtig, dass auch in den Familien das Gespräch über Belästigung, Cybermobbing und Co. gesucht würde. „Wir können nur aufklären und warnen. Wichtig ist, dass die Eltern auch einen wachsamen Blick auf die Handys ihrer Kinder haben“, sagt Achilles. Denn er geht davon aus, dass nicht nur Schülerinnen der Kinderkunstakademie mit solchen Problemen konfrontiert sind. Dass solche perversen Taten immer wieder vorkommen, bestätigt auch die Rostocker Polizei. „Deshalb ist es wichtig, auch die Kinder und Eltern der anderen Schulen dafür zu sensibilisieren“, sagt Achilles.

Das kann Kay Czerwinski nur bestätigen. „Deshalb sind Aufklärungs- und Präventionsangebote wichtig. Wie beispielsweise das von der Rechtsanwältin Gesa Stückmann, die zum Thema sicherer Umgang von Kindern mit dem Internet quer durch das Land unterwegs ist“, sagt der Vorsitzende des Stadtelternrates. Er kenne zwar die aktuellen Fälle in Rostock noch nicht, wisse aber, dass solche Belästigungen, aber auch Cybermobbing immer wieder vorkommen. „Und vor allem immer früher, denn mittlerweile haben Smartphones schon fast flächendeckend an den Grundschulen Einzug gehalten“, so Czerwinski.

Er betrachtet diese Entwicklung mit Sorge. „Es ist Aufgabe der Eltern, die Kinder zu schützen. Ihnen muss klar sein, dass man die Kinder in bestimmte Gefahren begibt, wenn man solche Geräte nutzt und damit im Netz ist“. Entscheidend sei deshalb der verantwortungsvolle Umgang mit den Geräten und deren Möglichkeiten.

