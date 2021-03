Rostock

Ermittler von Staatsanwaltschaft und Polizei haben am Mittwochmorgen in Kröpelin (Landkreis Rostock) eine Privatwohnung durchsucht. Der Vorwurf: Besitz und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Pressesprecher Harald Nowack von der Rostocker Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen führt, bestätigte auf Nachfrage einen entsprechenden Einsatz in den Morgenstunden im Stadtgebiet von Kröpelin.

Beschuldigt ist demnach ein 32-jähriger Mann. Über die Ergebnisse der Wohnungsdurchsuchung machte Nowack keine Angaben. Neben Ermittlern der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft waren auch mehrere Beamte der Bereitschaftspolizei in die Durchsuchungsmaßnahme involviert. Oberstaatsanwalt Nowack betonte, dass für den beschuldigten 32-Jährigen die Unschuldsvermutung gilt.

Von Stefan Tretropp