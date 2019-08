Kinderrechte-Bus am 1. September in Warnemünde

Rostock Station auf Deutschlandtour - Kinderrechte-Bus am 1. September in Warnemünde Bei der Reise unter dem Motto „Starkmachen für Kinder“ macht der Kinderrechte-Bus auch in Warnemünde einen Stopp. Am 1. September geht es um die Aufklärung über Kinderrechte.

In Berlin: Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin, malt mit Kindern am Kinderrechte-Bus ein Bild aus. Die Aktion findet bald auch in Warnemünde statt. Quelle: Jörg Carstensen/dpa