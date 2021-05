Warnemünde

In ganz MV erwarten die Kinder des Landes zum Kindertag verschiedene Aktionen – so auch in Warnemünde. Die Schausteller-Familie Geisler bietet nämlich Kindern bis zehn Jahre den gesamten Tag freien Eintritt für ihr Riesenrad auf der Mittelmole. Auf die Idee kam Katrin Geisler nach einer Anfrage einer Kindertagesstätte.

„Wir sind ja gute Oma und Opa und wissen daher, wie sehr vor allem die Kinder unter der Corona-Krise gelitten haben“, sagt Katrin Geisler. Deswegen und weil sie im Zuge der Lockerungen von dem anstehenden Tag zu Ehren der Kleinsten etwas überrumpelt worden sei, wolle man Kindern bis zehn Jahre am Dienstag freien Eintritt in das Hanse Rad auf der Mittelmole ermöglichen.

Eine Anfrage macht’s möglich

Den Anstoß bot ihr eine Anfrage einer Rostocker Kindertagesstätte, die gerne einen Ausflug zum Riesenrad machen wollte. „Sie fragten, ob sie denn Rabatt bekommen könnten. Ich dachte nur: ‚Rabatt?‘ – und ich habe am Abend mit meinem Mann gesprochen. Für uns stand dann fest: Die Kinder haben genug gelitten. Sie dürfen an diesem Tag umsonst auf das Hanse Rad.“

Doch die Kita hat sich nun erst für Freitag angekündigt. „Das ist uns egal. Sie kommen auch dann umsonst rein“, sagt Geisler. Die Familie hat rund um das Rad eine Art Kirmes aufgebaut. „Hier hat man Gastronomie und Ausschank. Und natürlich bekommt man bei uns auch Zuckerwatte und gebrannte Mandeln“, sagt Geisler.

In Verhandlungen mit der Wiro

Offiziell steht die Familie vor ihrem letzten Monat am Standort Mittelmole. Noch bis 30. Juni hat sie von Rostocks kommunaler Wohnungsgesellschaft Wiro die Erlaubnis, das Hanse Rad dort zu betreiben. Ob sie darüber hinaus die Saison dort verbringen können, sei noch unklar. „Wir stehen in Verhandlungen mit der Wiro“, sagt Katrin Geisler.

Von Moritz Naumann