Kino am Rostocker Strand – was die Besucher erwartet

Die Füße im Sand, in der Hand ein leckeres Getränk und der Blick geht zur großen Leinwand: Am Strand es Rostocker Iga-Parks gibt es in dieser Woche drei Mal Kino. Veranstaltungsort ist der Wasserpark „Supieria“. Für die Besucher ist beim Filmvergnügen aber freier Eintritt.