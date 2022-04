Rostock

Schief liegen die Gehwegplatten vor dem Eingang der Gehlsdorfer Kirche nebeneinander, als hätte hier ein mittelschweres Erdbeben gewütet. Dazu erschweren zwei verwitterte Treppenstufen das Durchkommen. Das fünf Meter kurze Wegchen zwischen Bürgersteig und Kirchentür ist schon seit Jahren völlig marode und dringend sanierungsbedürftig. Rollstuhlfahrer und Rollator-Benutzer haben keine Chance, aus eigener Kraft in das Gotteshaus zu kommen.

Warum repariert die Kirche das nicht? „Wenn das Gebäude der Kirche gehören würde, wäre das schon längst gemacht“, sagt Pastor Dietmar Cassel. Ein handwerklich begabter Eigenheimbesitzer oder Hobbygärtner würde wahrscheinlich ein Wochenende benötigen, um das kleine Stück wieder in Schuss zu bringen. Doch die Sache verhält sich anders, das Haus gehört der Stadt. Das macht es kompliziert.

Die Ursache, warum die Sanierung so lange dauert, reicht weit zurück. Bis 1913 war das Haus eine Schule. In jenem Jahr wurde der heutige Stadtteil Gehlsdorf eigenständige Kirchgemeinde. Ein eigenes Kirchenhaus sollte folgen, was aber nie passierte, berichtet der Pastor. „Provisorien halten am längsten“, sagt Cassel. In diesem Fall bereits seit 109 Jahren. Die Kirchgemeinde blieb im Schulhaus, was ihr aber nie gehörte. Bis heute nicht. Eigentümer ist die Hansestadt, zuständige Behörde für die Immobilie der Kommunale Eigenbetrieb Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE). Als Eigentümer ist die Stadt für den Unterhalt zuständig.

Kurt Massenthe, Vorsitzender des Gehlsdorfer Ortsbeirats, verfolgt das Ringen um die Sanierung des Mini-Weges schon sehr lange. Der Kommunalpolitiker berichtet von einem Ortstermin der Stadtverwaltung 2018, bei dem es um die Umgestaltung des gesamten Areals am Kirchenplatz ging. Mehrere Amtsleiter seien dabei gewesen und der zuständige Senator Holger Matthäus (Grüne). In Sachen Kirchenzugang habe die hochkarätige Runde zügige Hilfe versprochen.

Keine Chance für inklusive Gottesdienste

Pastor Cassel, der auch für die evangelische Stiftung Michaelshof zuständig ist, würde gerne inklusive Gottesdienste veranstalten, mit Bewohnern der Behinderteneinrichtung. „Das ist nicht möglich“, sagt Cassel. Es existiert zwar eine weiterer Zugang, vom benachbarten Edeka-Parkplatz, über den es Rollstuhlfahrer bis vor die schwere Holztür schaffen könnten. Aber dieser Weg ist so gut wie immer zugeparkt.

Dass der Haupteingangsweg noch immer nicht gemacht wurde, liegt aktuell an zwei kleinen, jeweils 20 Zentimeter schmalen Rasenstreifen. Neben den Gehwegplatten verläuft eine Grünfläche. Die kleinen Streifen müssten bei einer Sanierung ebenfalls mit verändert werden. Grund dafür ist, dass die Kirchentür etwas breiter ist als der Weg zu ihr.

Das macht die Angelegenheit noch komplizierter: Wegen der schmalen Grünstreifen muss auch noch das Grünflächenamt in die Planungen mit einbezogen werden, erfuhr Massenthe aus dem federführenden Bauamt. Für Weg und Gebäude ist dagegen der KOE zuständig. Der Ortsbeiratsvorsitzende kann es kaum glauben: Drei Ämter beschäftigten sich damit, und jetzt hängt alles wegen 20 Zentimeter Grünstreifens in der Luft.

Erst Weihnachten, dann Ostern, nun „Mitte des Jahres“

Dass der Stadt eine Kirche gehört, „ist sehr ungewöhnlich“, sagt Christian Meyer, Sprecher des Kirchenkreises Mecklenburg. Nicht so ungewöhnlich seien Patronatsbeziehungen: Die Hansestadt Rostock muss aufgrund historischer Verpflichtungen für den Unterhalt mehrerer Kirchen zahlen. Der kommunale Anteil mache aber nur einen kleinen Teil der Beträge aus, die für den Erhalt der Bauwerke nötig sind.

Der Eingangsweg zur Gehlsdorfer Kirche sollte Weihnachten fertig werden. Dann verschob die Verwaltung den Termin auf Ostern, sagt der Ortsbeiratschef. Inzwischen ist von „Mitte des Jahres“ die Rede, „konkret zusagen können wir dies jedoch derzeit nicht“, heißt es in einem Schreiben an das Ortsamt Nordost.

Stadtverwaltung kündigt barrierefreien Zugang an

Wie lange es wohl noch dauert, bis Personen mit Rollator oder Rollstuhl in die Gehlsdorfer Kirche dürfen? Die Stadtverwaltung gibt sich optimistisch. Die Pressestelle teilt mit: „Der KOE hat in der Sache mit dem zuständigen Ortsamt und dem Ortsbeiratsvorsitzenden Gehlsdorfs Kontakt aufgenommen und wird gemeinsam mit dem Tiefbauamt und dem Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen an einer Lösung für die Kirchenbesucher arbeiten. Ziel ist eine barrierefreie Zugänglichkeit des Betsaales der Kirche.“

