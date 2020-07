Kirchen in Mecklenburg verlieren Tausende Mitglieder

Rostock/Wismar

Die Kirchen in Mecklenburg werden immer kleiner – jedenfalls, wenn es um die Gemeindemitglieder geht. Denn die Zahl der Kirchgänger schrumpft von Jahr zu Jahr. Sowohl die evangelische Nordkirche als auch die katholischen Kirchen leiden unter Mitgliederschwund.

Die evangelische Nordkirche, zu der neben den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein auch Mecklenburg-Vorpommern zählt, hat im vergangenen Jahr erneut Mitgliedereinbußen hinnehmen müssen. Nach den alljährlich im Sommer vorliegenden statistischen Daten wurden zum 31. Dezember 2019 insgesamt 1 939 750 Mitglieder gezählt, 2018 waren es noch 1 989 330.

4814 evangelische Gemeindemitglieder weniger

Die Mitgliederzahl der Nordkirche sank von 2018 zu 2019 um um 2,49 Prozent. 33 336 Menschen traten 2019 aus der Nordkirche aus, 2018 waren es 27 834 – ein Anstieg um fast 20 Prozent. Im Sprengel Mecklenburg und Pommern zählte die Nordkirche 235 000 Mitglieder und damit 2,01 Prozent – immerhin 4814 Mitglieder – weniger als 2018.

Auch die Zahl der katholischen Christen ist weiter gesunken. In ganz Mecklenburg-Vorpommern lebten im vergangenen Jahr 54 462 Katholiken – 757 weniger als 2018. Die Zahl der Taufen sank leicht auf 258. Aus der Katholischen Kirche ausgetreten seien in dem Jahr 756 Menschen nach 637 im Jahr 2018.

Nordkirche : Zahlen seien ernüchternd

Zahlen, über die beide Kirchen nicht erfreut sein dürften. Schließlich müssen sie sich fragen, wie sie ihre Mitglieder noch halten können. Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, nennt die Zahlen „ernüchternd“. „Insbesondere die deutlich gestiegenen Kirchenaustritte treffen uns tief“, sagt sie. Diese Zahlen würden viele enttäuschen, die die Kirche finanziell unterstützen, sich ehren- und hauptamtlich engagieren.

„Insbesondere die deutlich gestiegenen Kirchenaustritte treffen uns tief.“ Kristina Kühnbaum-Schmidt, Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche. Quelle: Marcelo Hernandez

Was viele Menschen von einer religiösen Begleitung ihres Lebens in einer christlichen Gemeinschaft erwarten, passe laut Kühnbaum-Schmidt offenbar nur begrenzt zu dem, was sie in der Kirche finden und wahrnehmen. Das treffe vor allem auf die 20- bis 35-Jährigen zu, aber zunehmend auch auf die Gruppe der über 60-Jährigen.

Kühnbaum-Schmidt spricht von einer Herausforderung: „Wir wollen und können sie nicht beiseiteschieben – das wäre unverantwortlich gegenüber unserem Auftrag und unserer Aufgabe als Kirche.“ Und weiter: „Wir werden deshalb die gegenwärtigen religiösen Sehnsüchte der Menschen, ihre Suche nach Gemeinschaft und ihre ethischen Fragen besser verstehen müssen.“ Die Nordkirche wolle nun genauer auf die damit verbundenen Themen eingehen – zum Beispiel mit Hilfe einer sogenannten Kasualagentur für kirchliche Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Trauerfeiern.

Kirchen gehen mehr online – Christen nehmen das Angebot an

Während der Corona-Pandemie, als die Kirchen keine Gottesdienste halten durften, sei zudem das Online-Angebot gut angenommen worden. Vor allem kurze, digitale Andachts- und Gottesdienstformate seien nahezu viermal mehr wahrgenommen worden als traditionelle Sonntagsgottesdienste vor der Corona-Pandemie. Sie hätten auch neue Kontakte zu Menschen quer durch alle Generationen erschlossen. Ebenfalls groß sei die Resonanz auf seelsorgerliche Angebote gewesen.

"Das Bedürfnis, zu großen Organisationen wie der Kirche zu gehören, ist bei vielen nicht mehr so da wie früher." Propst Marcus Antonioli Quelle: Nicole Hollatz

Vieles gehöre auf den Prüfstand, kündigt Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt an. In einer pluralen, multireligiösen und von Digitalität geprägten Gesellschaft brauche die Kirche mehr dialogische Kommunikation und aktive Beteiligung von Menschen aus unterschiedlichen Lebenszusammenhängen.

Doch allein im Kirchenkreis Mecklenburg – dazu gehören die Propsteien Wismar, Parchim, Rostock und Neustrelitz – sind 1882 Menschen im Jahr 2019 aus der evangelisch-lutherischen Kirche ausgetreten. In die Kirche aufgenommen wurden hingegen nur 255 Menschen. Insegesamt zählt der Kirchenkreis Mecklenburg noch rund 160 000 Mitglieder. 2010 waren es noch fast 193 000.

Wismarer Pfarrer singt für Gemeindemitglieder bei Youtube

Peter Schwientek, Pfarrer in der katholischen Kirche St. Laurentius in Wismar hat vor allem während der Corona-Zeit auch das Video-Portal Youtube für sich entdeckt. Dort hat er während dieser Zeit nicht nur die Gottesdienste online gestellt. Im Juni hat er auch einfach mal einen kurzen Sonntagsgruß dort für die Gemeindemitglieder veröffentlicht – und das mit der Gitarre in der Hand.

Propst in Wismar : „Wir sind nicht die Türsteher Gottes“

Für Marcus Antonioli sind nicht nur die jungen Menschen Teil des Problems der Kirchenaustritte. Antonioli stammt aus Hagenow, hat sein Vikariat in Bad Doberan gemacht und war Gemeindepastor in Altkalen. Bevor er 2017 Propst mit Sitz in Wismar wurde, war er zudem Pastor in Rostock. Als Propst hat er 50 Pastoren in 70 Gemeinden unter sich. Für ihn lässt sich das Problem nicht einfach in zwei, drei Sätzen erklären. Die Gründe liegen tiefer. „Das Bedürfnis, zu großen Organisationen wie der Kirche zu gehören, ist bei vielen nicht mehr so da wie früher“, sagt er. Dieses Phänomen erkenne er auch bei Parteien und Gewerkschaften, nicht nur in der Kirche. Für bestimmte, kleine Kampagnen und Projekte würden sich viele begeistern, jedoch nicht für Großes. „Wenn man genauer hinguckt, gibt es viele Gründe dafür“, weiß Antonioli. Es seien Prozesse für jeden einzelnen, die über viele Jahre ablaufen. „Die Entfremdung kann schon durch die Eltern stattgefunden haben.“ Die Kirchensteuer mit dem ersten eigenen Verdienst zu zahlen, sei für viele nur der letzte Ausschlag.

Dass es nur ums Geld gehe, sei zu kurz gedacht. Bestimmte Ereignisse, die gar nicht in der evangelischen Kirche stattfinden, gehören auch dazu. Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche veranlassten zum Beispiel auch Menschen, aus der evangelischen Kirche auszutreten. Das führe zu einem Vertrauensverlust. Die großen Austrittswellen liegen laut Antonioli allerdings schon Jahrzehnte – auch bedingt durch die zwei Diktaturen – zurück.

Persönlicher Kontakt ist wichtig, Zugang soll aber auch digital möglich sein

Dem wolle die evangelische Kirche entgegen wirken – mit Kommunikation. Einen Schub habe es durch Internet-Auftritte gegeben. „Wir müssen uns selbstverständlich auch im digitalen Raum zeigen. Aber nicht nur“, sagt Antonioli. Auch der persönliche Kontakt sei extrem wichtig. Es gebe auch einige Kircheneintritte in Mecklenburg. Dies seien aber immer Einzelentscheidungen. „Die meisten, die eintreten, kennen jemanden, für den die Kirche und der Glaube etwas Wichtiges und Gutes ist und erkennen, dass es das auch für sie Sinn machen kann“, erklärt er.

Zudem findet Propst Antonioli, dass auch ein Umdenken in der Kirche stattfinden könne und müsse. So stellt er sich die Frage, wie Gemeinschaft auf dem Land und in der Stadt in der Zukunft überhaupt aussehen wird. „Es ist nicht so, dass niemand mehr übrig bleibt und zu den Gottesdiensten kommt. Aber unsere Kirche wird sich verändern“, weiß er.

Um an Gott oder etwas Spirituelles zu glauben, sei nicht die Mitgliedschaft in einer Kirche entscheidend. Die Türen seien für alle geöffnet. „Wir sind nicht die Türsteher Gottes“, sagt er. Dass Spiritualität in Zukunft wieder eine größere Rolle für die Menschen spielen können, kann sich Marcus Antonioli schon vorstellen, „aber vielleicht nicht so, wie wir sie heute kennen.“

Von Michaela Krohn