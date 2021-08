50 kreativ gestaltete Holzkisten stehen verteilt in der Rostocker Innenstadt. Sie sind Teil der neuen Ausstellung, welche in Zusammenarbeit zwischen den Freudestifter der Hanseatischen Bürgerstiftung Rostock und dem Amt für Stadtgrün ins Leben gerufen wurde. Was es mit den einzigartigen Kunstwerken auf sich hat und wie die Stadt durch sie weiter zusammenwachsen soll.