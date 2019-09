Kita-Kosten: Das zahlen Rostocker für Krippe und Kindergärten

Rostock

Über 200 Euro beträgt der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und dem teuersten Vollzeit-Krippenplatz in Rostock, rund 130 Euro zwischen den Kindergartenplätzen – und da sind die Kosten für die Verpflegung noch nicht mal mit eingerechnet. Das geht aus einer aktuellen Übersicht des Jugendamtes hervor. Die Höhe der Elternbeiträge für Ganztagsplätze sowie die Verpflegungskosten aller Kindertagesstätten der Stadt sind darauf aufgelistet. Doch wie kommt es zu diesen enormen Unterschieden?

388,64 Euro für teuersten Krippen-Platz

In der Hansestadt kostet ein Vollzeit-Krippenplatz mit Verpflegung die Eltern im Durchschnitt 373,80 Euro monatlich, ein Kindergartenplatz schlägt mit 241,30 Euro zu Buche. 170 Euro bekommen die Eltern der Kleinsten derzeit als sogenannte „Elternentlastung“ vom Land. Ab 1. Januar sind die Plätze dann sogar komplett kostenfrei. Das meiste Geld geben Eltern bisher für die Krippen-Betreuung in der katholischen Kita St. Martin aus: 388,64 Euro werden hier fällig. Dazu kommen Verpflegungskosten in Höhe von 109,65 Euro.

„Wir haben eben einen Träger, der weiß, dass man seine Erzieher richtig entlohnen muss“, rechtfertigt die Leiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, die Kosten. Getragen wird die Kita von der Katholischen Pfarrei Herz Jesu, die ihre Mitarbeiter nach der Dienstvertragsordnung (DVO) des Erzbistums Hamburg bezahlt. Eine gute Bezahlung sei wichtig, um sein Personal auch wertzuschätzen. „Erzieher ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Lebensaufgabe“, betont Wiebke Barten, stellvertretende Leiterin der Kita St. Martin, die ebenfalls zur Pfarrei Herz Jesu gehört. Dort kostet ein Krippenplatz mit 383,28 Euro annähernd gleich viel.

Individuelle Betreuung kostet Geld

Die Löhne seien ein Grund für die hohen Kosten, doch es gebe noch mehr: „Wir bieten unseren Kindern eine sehr individuelle Betreuung, gerade im Krippenbereich. Dort haben wir 14 Kinder und drei Betreuer – ein sehr guter Schlüssel, der normalerweise bei eins zu sechs liegt“, erklärt Barten. Außerdem ermöglicht die Kita eine überdurchschnittlich lange Eingewöhnungszeit von mindestens vier Wochen, während der das Kind eine Eins-zu-eins-Betreuung bekommt. „Wir statten den Eltern in dieser Zeit sogar einen Hausbesuch ab“, fügt die stellvertretende Leiterin hinzu. Das sei ein hoher Standard, den kaum eine andere Kita in Rostock biete.

In der Schwester-Kita „ St. Martin“ herrsche dasselbe Niveau. Nur die Verpflegung ist in „ St. Thomas Morus“ knapp 35 Euro billiger. „Wir haben noch einen alten Vertrag und sind mit 62 Kindern ein kleineres Haus als St. Martin mit 133. Außerdem werden dort zwei Hauswirtschaftskräfte mitfinanziert“, erklärt Barten. Es wäre schön, wenn man den Eltern weniger berechnen könnte. Doch das sei schwierig, wenn man den Kindern die bestmöglichen Bedingungen bieten möchte.

Die katholische Kindertagesstätte St. Martin in der Rostocker Südstadt ist die teuerste der ganzen Stadt – zumindest was die Krippenplätze betrifft. Quelle: Frank Hormann

Höhere Löhne für erfahrene Erzieher

Die Kita „Lebensbaum“ der Rostocker Kinder- und Jugendhilfe gGmbH des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) bietet den teuersten Kindergartenplatz an – 220,55 Euro. Das hat allerdings gute Gründe, wie Ramona Sprenger, Finanzbereichsleiterin der Kinder- und Jugendhilfe des DRK, weiß: „Das Haus wurde erst vor zwei Jahren gebaut. Das ist natürlich im Preis berücksichtigt.“ Zudem arbeiten dort überwiegend ältere und erfahrenere Erzieher, die höhere Löhne bekommen als die jungen Kollegen. Das ist im Tarifvertrag geregelt, nach dem das DRK bezahlt.

Weniger Kinder – höhere Kosten

Und außerdem: „Je weniger Kinder in eine Kita gehen, desto höher die Kosten. Die Fixkosten – Miete, Heizung und so weiter – müssen schließlich auf weniger Plätze umgelegt werden“, ergänzt Sprenger. In der Kita „Lebensbaum“ werden aktuell 130 Kinder betreut. Im Vergleich dazu: Die DRK-Kita „ Benjamin Blümchen“ hat 300 Plätze und ist auch daher rund 80 Euro günstiger.

Rahmenbedingungen schlagen zu Buche

Aus den Rahmenbedingungen ergebe sich überhaupt der große Preisunterschied zwischen den Krippen- und Kindergartenplätzen – selbst bei ein und demselben Träger. Das bestätigt auch Kathleen Lührs, Kita-Bereichsleiterin der Volkssolidarität: „Wie hoch die Miete ist, was auch davon abhängt, ob das Gebäude saniert oder unsaniert ist, ob es gar ein Neubau ist, ob mit Fernwärme oder Gas geheizt wird – das alles sind nur einige Faktoren, die die Differenzen ausmachen. Unsere Personalkosten sind in allen Kitas relativ gleich.“

Kleinere Einrichtungen oft günstiger

Mit nur 183,38 Euro für einen Krippen-Platz sowie 91 Euro für den Ganztagsbesuch im Kindergarten ist die Kita „Wiesenzwerge“ des Sozialen Rings Rostock am günstigsten. Aber auch andere kleinere Träger, wie die Elterninitiative „Klaukschieter“ in Dierkow oder die Kindervilla Cords in Gehlsdorf, ermöglichen günstige Preise. Selbst das Montessori Kinderhaus, das einen besonderen pädagogischen Ansatz verfolgt, liegt mit 185,57 Euro und 99,57 Euro weit unter den Durchschnittskosten.

Fürs Ökohaus wird frisch gekocht

In Sachen Verpflegung ist allerdings das Ökohaus in der Südstadt nicht zu unterbieten. Für 68,85 Euro bekommen die zwölf Krippenkinder dort Vollverpflegung. „Unser Mittagessen wird vom nebenan liegenden Frauencafé frisch gekocht. Für die anderen Mahlzeiten kaufen wir selbst ein. Zur Erntezeit bringen außerdem viele Eltern Obst und Gemüse mit“, berichtet Katrin Meyer, Leiterin der Kita.

Regelmäßige Verhandlungen über Kita-Kosten

Regelmäßig verhandeln die Kita-Träger über die Höhe der Kita-Kosten mit dem Jugendamt. Denn wie es das Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV vorsieht, müssen die Kosten für jede Einrichtung individuell ermittelt und für einen bestimmten Zeitraum festgelegt werden. Mittlerweile habe sich deshalb der Preis für einige Plätze, laut Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke), schon wieder geändert. Nach seiner Auskunft liege der höchste monatliche Elternbeitrag für einen Vollzeit-Krippenplatz aktuell bei 434,18 Euro, für einen Vollzeit-Kindergartenplatz bei 230,95 Euro.

Von Maria Baumgärtel