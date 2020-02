Kita: Rostocker Jugendhilfeausschuss diskutiert über Beschwerdestelle

Ärzte schlagen Alarm: Die Hautkrankheit Skabies, besser bekannt als Krätze, ist wieder auf dem Vormarsch. Nun wurden auch an der Grundschule in Rostock-Schmarl fünf Fälle gemeldet. Im vergangenen Jahr hat das Amt in Rostock insgesamt 145 Fälle erfasst – eine dramatische Steigerung zu 2018.