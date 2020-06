Rostock

Kaum sind die Kitas für alle geöffnet, schließen sie auch schon wieder – einige zumindest: Die Sommerferien stehen an und damit auch die Schließzeiten. Viele Eltern ärgern sich, mussten sie wegen Corona doch gerade wochenlang die Betreuung ihrer Kinder zu Hause sicherstellen. Die Träger verteidigen ihr Vorgehen: Es gehe nicht anders.

„Ich finde das eine absolute Sauerei“, entrüstet sich eine Mutter, deren zwei Kinder die Kita „ Tierhäuschen“ der Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB-KJH) besuchen. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen – sie möchte keinen Ärger bekommen.

Einen klaren Standpunkt vertritt die 36-Jährige aber: „Die Kinder waren durch Corona so lange aus ihrem Kita-Alltag rausgerissen, haben sich gerade erst wieder eingefunden und nun sollen sie schon wieder drei Wochen zu Hause bleiben. Das ist unmöglich.“ Vor allem ihr Kleiner habe sich schwer getan, sich erneut einzugewöhnen.

Dem pflichtet auch eine 33-jährige Mutter bei, die ihren Namen ebenfalls nicht nennen möchte: „Ich hätte es verstanden, wenn die Kita die Schließzeiten verkürzt. Bei drei Wochen sind die Kinder gleich wieder völlig raus.“

Kein Urlaub und viele Minusstunden

Dazu kommt, dass viele Eltern ihren Urlaub bereits wegen der Corona-Schließung nehmen mussten oder enorme Minusstunden aufgebaut haben, die sie über den Sommer abzubauen haben. „Wenn man bedenkt, dass Vollzeitarbeitende im eingeschränkten Regelbetrieb auch nur Anspruch auf sechs Stunden Betreuung haben, fragt man sich, wie das gehen soll. Wir müssen ja schon dafür teilweise unseren Urlaub opfern“, empört sich eine 32-Jährige, deren Tochter die Krippe im „ Tierhäuschen“ besucht.

Beim Kita-Stadtelternrat gehen zurzeit vermehrt Beschwerden wegen der geplanten Schließungen ein, wie Vorsitzender Bastian Schwennigcke berichtet: „Wir gehen davon aus, dass es ein flächendeckendes Problem ist.“ Auch in der jüngsten Umfrage des Rates, in der es um die aktuelle Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht und an der 540 Eltern aus Rostock teilnahmen, wurde das Thema immer wieder angesprochen.

Erzieher hatten nicht frei

Die Kita-Träger verteidigen sich indes: „Es werden Stimmen laut, dass Mitarbeiter doch während des Lockdowns hätten Urlaub nehmen können. Doch etliche haben in stationären Bereichen ausgeholfen,“ erklärt Anne Baum, Einrichtungsleitung der ASB-KJH-Kitas in Rostock.

In der Einrichtung „Krup unner“ gebe es generell keine Schließzeiten, da diese mit 46 Plätzen sehr klein ist und die Urlaubsplanung in Absprache mit den Eltern dadurch einfacher wird. „Im Tierhäuschen hat das Prinzip aber nicht funktioniert“, meint Baum.

Bei wem es nicht anders geht, ist eine kurzfristige Notbetreuung möglich, beschwichtigt Baum: „Der Arbeitgeber muss lediglich bescheinigen, dass sie nicht frei bekommen.“ Von anderen Trägern höre sie, dass ebenfalls an der geplanten Schließung im Sommer festgehalten wird: „Immerhin ist die Urlaubsplanung der Erzieher danach abgestimmt – und auch sie haben Familie.“

Sozialsenator appelliert an Träger

„Das Land hat alle Träger dazu aufgerufen, die Einrichtungen durchgehend geöffnet zu lassen. Mehr können auch wir nicht tun“, betont Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn.

Schon seit Langem bitte er die Träger, auf die Schließungen im Sommer zu verzichten. „Ich kann in der diesjährigen Situation allerdings alle Beteiligten verstehen“, gibt er zu. Die Eltern haben ein Recht auf Betreuung, doch die Erzieher haben ebenso ein Recht auf Urlaub.

So verhält es sich gesetzlich mit den Schließzeiten Schließzeiten in den Sommerferien sieht das Kinderförderungsgesetz (Kifög) des Landes ausdrücklich nicht vor. In der Praxis sieht das anders aus: Da in den Sommerferien regelmäßig ein geringerer Bedarf an Betreuung besteht, wird diese Zeit oft mit einer Urlaubspflicht der Erzieher gekoppelt. Während der Schließzeiten muss dennoch eine Notbetreuung gewährleistet werden – gegebenenfalls in einer anderen Kita. Wer Notbetreuung beantragen möchte, muss dies meist bereits am Anfang des Jahres tun und sich dafür von seinem Arbeitgeber bescheinigen lassen, dass in der jeweiligen Zeit kein Urlaub möglich ist.

Notbetreuung ist gewährleistet

In den acht Kitas der Kinder- und Jugendhilfe des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) sowie den sieben Einrichtungen der Rostocker Stadtmission hält man an der dreiwöchigen Schließzeit ebenfalls fest. „Wir haben das schon vor Jahren eingeführt, da der Betreuungsschlüssel in MV schlecht ist und die Erzieher dann weniger unterm Jahr fehlen“, berichtet Vera Prückhauer, Vorständin der Stadtmission.

Eine Notbetreuung gebe es aber bei beiden Trägern immer. „Wir fragen Anfang des Jahres ab, wer eine benötigt. Gerade tun wir das nochmal. So wie es aussieht, ist der Bedarf aber nicht wesentlich höher geworden. Wir haben mit deutlich mehr gerechnet“, erzählt Prückhauer.

Fehlende Schließzeiten bedeuten Personalprobleme

Konträr dazu berichtet Frank Scherer, Geschäftsführer der Volkssolidarität, dass diesen Sommer deutlich mehr Bedarf an Betreuung in den neun Kitas des Trägers besteht als in den vergangenen Jahren: „Feste Schließzeiten haben wir im Sommer sonst auch nicht, aber deutlich weniger Kinder.“

Auch die Gesellschaft für Gesundheit und Pädagogik (GGP) verzichtet – wie immer – auf die Sommer-Schließzeiten in ihren fünf Kitas. „In diesem Jahr stellt uns das vor Herausforderungen“, wie Bereichsleiterin Ines Rosenfeld feststellt. „Wir sollen den eingeschränkten Regelbetrieb und die weiterhin bestehende Notbetreuung aufrechterhalten. Wir wissen noch gar nicht, wie unser Personal unter diesen Umständen überhaupt Urlaub machen soll.“

