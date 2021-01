Rostock/Greifswald

Der Lockdown in MV ist am Dienstag noch einmal verschärft worden, doch Eltern stehen weiter vor der schwierigen Gewissensentscheidung: Bringe ich mein Kind in die Kita oder nicht? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat ihren Sonderweg bekräftigt, die Kindergärten offen zu lassen. Gleichzeitig richtet sie aber einen Appell an die Familien: die Betreuung solle nur im Notfall in Anspruch genommen werden.

Damit dürften an vielen Küchentischen die Diskussionen darüber entbrannt sein, wie nun damit umzugehen ist – insbesondere dann, wenn Mama oder Papa in Elternzeit ist. Schon vor Weihnachten hatte diese Regelung für Ärger gesorgt, etwa als eine Mutter aus Kritzmow berichtete, aus der Kita verwiesen worden zu sein.

Wir haben Eltern und Erzieher in Rostock und Greifswald gefragt, welche Entscheidung sie für sich getroffen haben – und welche Probleme das mit sich bringt.

Mutter aus Rostock : „Fragwürdig, sein Kind trotz Elternzeit in die Kita zu bringen“

Eine klare Haltung hat Katrin Lüder aus Rostock. „Wenn ich als Elternteil Zeit habe, finde ich es fragwürdig, Probleme damit zu haben, sein Kind länger zu betreuen, als ein paar Stunden am Tag“. Der Salon der selbstständigen Friseurin ist derzeit geschlossen, also verbringt sie den Vormittag mit ihrer Dreijährigen am Spielplatz beim Reifergraben in der Stadtmitte. Das Kind zu Hause zu betreuen stellt für sie kein Problem dar. Vollstes Verständnis habe sie aber für Elternteile, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können. „Ich kann das gerade leisten, aber wenn ich es nicht könnte, muss ich die Kinder in die Kita bringen dürfen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben“, erklärt die 37-Jährige.

Ähnlich sieht das Katharina Schülke. Sie steht am Doberaner Platz in der KTV mit ihrem Handy in der einen und dem Kinderwagen in der anderen Hand. Schnell verschiebt sie noch einen Termin per E-Mail, während sie gleichzeitig ein Auge auf ihren Sohn hat. Da sie gerade in Elternzeit mit ihrem Baby ist, hat sie keine Probleme damit, ihren Dreijährigen auch zu Hause zu behalten. Die 37-Jährige würde ihrem Kind jedoch gerne mehr Kontakte mit Gleichaltrigen ermöglichen. „Ich merke schon, dass er ein bisschen unterfordert ist, was das angeht. Ich bin seine Hauptbezugsperson zur Zeit. Ihm fehlen andere Kinder.“ Die Auslastung durch andere Kinder müssen die Eltern selbst ausgleichen, sofern sie den Appell der Landesregierung annehmen möchten.

Mutter Britta Gehrke sieht in dieser Freiwilligkeit ein großes Problem. Die 35-jährige Professorin an der Uni Rostock lässt ihren Sohn derzeit auch zu Hause. „Für uns wäre es deutlich einfacher, wenn es die klare Ansage gäbe, dass Kitas zu sind“, stellt sie fest. Ihr Mann und sie arbeiten und versuchen sich die Kinderbetreuung über den Tag zu teilen. „Das ist nicht leicht, aber wir haben das Gefühl, wir müssen was machen und würden dabei gerne von mehr Leuten unterstützt werden“, erklärt sie.

Verzweiflung vor Greifswalder Kita : „Alles allein schaffe ich nicht“

Um 7 Uhr beginnt der Trubel in der Kita „Hand in Hand“ in Greifswald. Sie gehört zur Kreisdiakonischen Kita GmbH, deren Einrichtungen vor Weihnachten mit einem offenen Brief an Manuela Schwesig für Schlagzeilen gesorgt hatten. Darin kritisierten Erzieher die Offenhaltung der Kitas und beklagten, allein gelassen zu werden.

Trotz des Lockdowns werden an diesem Dienstagmorgen viele Kinder in die Obhut der Erzieher übergeben. „Wir sind hin und her gerissen, es ist schwierig mit dem hohen Infektionsrisiko, aber ich arbeite in einem systemrelevanten Beruf und habe keine Wahl“, sagt ein Vater. Auch eine Mutter, die in der Pflege arbeitet, hat keine andere Möglichkeit. „Ist nur scheiße, wenn die Kita schließen sollte, wie soll es dann mit der Arbeit weitergehen?“, platzt es aus ihr heraus.

Die Sorgen und Ängste scheinen auf Dauer schwer zu bewältigen zu sein. Davon ist eine Großmutter genauso betroffen. Die Rücksicht der Arbeitgeber ihrer Kinder schwinde langsam. Druck und Stress bauen sich auf. „Alles alleine schaffe ich nicht! Ich hab niemanden, der mir helfen kann und ich hole meinen Enkel immer früher, wenn es möglich ist. Er ist nicht länger hier, als er muss!“, beteuert sie unter Tränen.

In diesen Tagen trösten die Erzieher Eltern und Kinder. „Mir ist das Menschliche immer wichtig“, betont die Greifswalder Kita-Betreuerin Juliane Stottki, die seit über 20 Jahren mit Kindern arbeitet und selbst alleinerziehende Mutter ist. „Es hat sich an einigen Stellen über längere Zeit Unmut gesammelt und in dieser extremen Zeit platzt es an manchen Stellen heraus.“ Dafür sieht sie auch die Fehler und ungünstigen Entscheidungen in der Politik, die über die vergangenen Jahre gemacht wurden. Die Folge daraus benennt sie als paradoxe Intervention – gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht. Jüngstes Beispiel sei der Appell an die Eltern, der nicht bindend ist und Eltern und Erzieher ohne eindeutige Richtlinien sich selbst überlässt. Wer darf nun und wer nicht?

Kita-Leiterin: Habe auch Verantwortung für die Erzieher

Für die Leiterin der Kita Rosemarie Spießwinkel hat die erste Woche des neuen Jahres mit einem Telefonmarathon begonnen. Alle Eltern wurde ein frohes Neues gewünscht, das Befinden erfragt und freundlich und behutsam auf den andauernden Lockdown verwiesen. „Es ist ja nicht verboten, seine Kinder zu bringen, es war ja nur ein Appell.“ Hätte die Leiterin nicht den Dialog mit den Eltern gesucht, wären 92 Prozent der Kinder gekommen. Spießwinkel betont ihr vollstes Verständnis für die Eltern. Jedoch trägt sie auch die Verantwortung für die Erzieher. Die Maskenpflicht nimmt ihnen nicht die Angst vor einer Infektion. „Mimik und Gestik sind wichtig für Kinder und der körperliche Kontakt. Wie sollen wir denn ein Kind trösten?“

Von Christin Assmann und Vanessa Weindok