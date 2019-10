Klärschlamm-Verbrennung in Rostock: Schweizer Planer erhalten Zuschlag

Marienehe

Die geplante Klärschlamm-Verbrennung im Rostocker Stadtteil Bramow nimmt weiter Form an: Die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH (KKMV) hat die Ingenieurgesellschaft TBF + Partner AG mit der Erstellung der Planungsunterlagen für die Errichtung der Anlage beauftragt. Vorausgegangen war eine europaweite Ausschreibung. „Das Unternehmen aus der Schweiz, mit Niederlassung in Hamburg, hat unter anderem in Zürich eine Anlage errichtet, die ähnliche Anforderungen wie die in Rostock geplante Anlage erfüllt“, sagt KKMV-Geschäftsführer Klaus Rhode die Auftragsvergabe. Die Erstellung der Planungsunterlagen dient als Voraussetzung für das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren.

Hintergrund: Für rund 50 Millionen Euro soll direkt neben dem Klärwerk in der Carl-Hopp-Straße in Bramow eine Verbrennungsanlage für Klärschlamm entstehen. Bauherr ist die KKMV – ein Zusammenschluss von 17 kommunalen Wasserversorgern aus dem gesamten Land. Rund 100 000 Tonnen Klärschlamm aus halb MV sollen in der Anlage jährlich emissionsarm verbrannt werden. Dabei stammt bereits rund ein Viertel der anfallenden Schlämme aus dem Rostocker Klärwerk.

Kritik am Standort

Der Standort in Bramow stand in der Vergangenheit jedoch in der Kritik, da Anwohner unangenehmen Gestank befürchteten. Auch der Verein Pro Receycling forderte eine Umweltprüfung vom Land. Mit knapper Mehrheit sprach sich die Rostocker Bürgerschaft im März dennoch für den Bau der Anlage mitten in der Hansestadt aus. Bisher werden die Abfälle nach Hamburg, Leipzig oder bis ins Ruhrgebiet gefahren.

Zukünftig soll der Klärschlamm in Grevesmühlen, Stavenhagen und Schwerin vorgetrocknet und anschließend nach Rostock transportiert werden. Durch das Vortrocknen wird der Heizwert des Klärschlamms erheblich gesteigert, sodass durch die Verbrennung in Rostock noch mehr Energie gewonnen wird. So profitieren die Vortrocknungsstandorte von der überschüssigen Abwärme und Rostock erhält zusätzlich „Grüne Wärme“ aus der Verbrennung, heißt es.

Kein Problem mit Gestank?

„Die größte Stadt des Landes kann so ihre ökologische Klimabilanz bei der Erzeugung von Fernwärme entscheidend verbessern“, sagt Rhode. Für die beteiligten Kommunen und ihre Bürger bedeute dies stabile Kosten, Mitsprache und Planungssicherheit in Sachen Klärschlammverwertung, für Rostock eine bessere Ökobilanz. Zuletzt hat die KKMV eine Förderung aus dem Programm „Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte“ des Bundesumweltministeriums erhalten.

Auch soll es keine Probleme mit dem Gestank geben: Bisher werden die Schlämme in offenen Containern abgefahren, künftig werde alles abgeschottet. Die Situation für die Anwohner verbessere sich, heißt es. Die Zahl der Lkw erhöhe sich zwar von fünf auf zwölf. Sie sollen aber künftig eine andere Route nehmen, weiter weg von den Häusern.

Zusätzliche Gewerbesteuern für Stadtkasse

Die KKMV hat im September Büros in der Rostocker Carl-Hopp-Straße 1 angemietet. So können die Planungen direkt vor Ort begleitet und die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert werden, heißt es. Für Klaus Rhode ist es klar: „ Klärschlammverwertung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Hier sollte gemeinsam kommunal gehandelt werden. Ein privates Monopol für die thermische Klärschlammverwertung in Mecklenburg-Vorpommern ist nicht erstrebenswert.“ Die neue Anlage soll zusätzlich 300 000 Euro Gewerbesteuern in die Stadtkasse spülen.

Vor allem die CDU sieht die Ansiedlung der Klärschlammverbrennung mitten in Rostock jedoch kritisch. Die Konservativen würden eher einen Standort bevorzugen, der weiter von einer Wohnbebauung entfernt liegt – zum Beispiel in Stavenhagen oder Güstrow. Dort planen private Unternehmen, Klärschlammanlagen zu bauen.

